급한 불 껐지만···엡스타인 여파에 ‘사면초가’ 스타머 총리

미국 미성년자 성착취범 제프리 엡스타인 문건 공개의 여파로 키어 스타머 영국 총리를 향한 사퇴 압박이 이어지고 있다. 스타머 총리는 집권 노동당 주요 인사들의 지지를 끌어내며 사퇴 요구가 줄 잇는 상황은 일단 모면했지만 위태로운 입지를 벗어날 가능성은 크지 않다는 평가가 나온다.

영국 일간 가디언 등에 따르면 아나스 사와 스코틀랜드 노동당 대표는 9일(현지시간) 기자회견을 열고 “정부가 너무 많은 실수를 저질렀다”며 “소란을 끝내기 위해 다우닝가 지도부는 바뀌어야 한다”고 스타머 총리의 퇴진을 요구했다. 집권 노동당 중진 정치인이자 전 산업장관인 피터 맨덜슨이 엡스타인과 지속적인 친분을 유지한 것을 알면서도 그를 주미 대사에 임명했다는 비판에 스타머 총리가 직접 책임을 져야 한다는 것이다.

사와 대표의 퇴진 요구는 스타머 총리가 ‘오른팔’ 모건 맥스위니 비서실장과 팀 앨런 총리실 공보국장을 잇달아 사임케 하는 등 이번 사태를 진화하기 위해 안간힘을 쓰는 과정에서 나왔다. 영국 정계는 스타머 총리의 측근으로 분류돼온 사와 대표의 퇴진 요구가 내각 구성원과 노동당으로 확산하는 도화선으로 작용할지 촉각을 곤두세웠다.

스타머 총리는 이에 사퇴할 뜻이 없다고 맞섰다. 총리실 참모들, 노동당 의원들에게 결속을 호소한 끝에 지지 표명도 끌어냈다. 데이비드 래미 부총리, 레이첼 리브스 재무장관, 이베트 쿠퍼 외무장관에 이어 스타머 총리의 잠재적 경쟁자로 거론되는 앤절라 레이너 전 부총리, 웨스 스트리팅 보건복지장관 등도 “총리를 전폭적으로 지지한다” “기회를 주자” 등 지지 의사를 밝혔다. 정치전문매체 폴리티코는 “사와의 움직임은 다우닝가에서 우려했던 본격적인 쿠데타로 이어지지는 않았다”며 “스타머가 하루를 더 버텨냈다”고 전했다.

다만 스타머 총리가 한숨 돌릴 시간을 벌었을 뿐, 그의 입지는 여전히 불확실한 상태라고 영국 언론들은 일제히 전했다. 역대급으로 인기가 낮은 스타머 총리가 이번 사태로 큰 타격을 입었으며 시기의 문제일 뿐 결국 물러날 가능성이 크다는 것이다. 당장 이달 말 예정된 맨체스터 지역구 국회의원 보궐선거부터 5월 스코틀랜드와 웨일스 총선, 잉글랜드 지방선거에서 노동당이 참패할 경우 스타머 총리를 향한 퇴진 압박이 재차 거세질 것이라고도 내다봤다.

맨체스터대 정치학자 롭 포드는 “스타머가 어떻게든 버텨나갈 수는 있겠지만, 올해를 넘길 수 있을 것이라 보긴 어렵다”고 월스트리트저널(WSJ)에 말했다. 이어 “노동당 내부는 상당히 술렁이고 있다. 언제 어떤 계기로 한꺼번에 등을 돌리게 될지 알 수 없지만 언젠가는 결정적 계기가 반드시 올 것”이라고 했다. WSJ은 “스타머 총리는 엡스타인 스캔들에 연루되어 몰락하는 첫 번째 정상이 될 위기에 처했다”고 평가하기도 했다.

다만 노동당 내에서 스타머 총리를 대체할 만한 유력한 선두주자가 없고, 총리 축출 절차가 길고 복잡해 스타머 총리의 사임이 쉽지는 않을 것이란 전망도 나온다.

노동당 규정에 따르면 당 소속 하원의원 20% 이상 지지를 확보해야 당 대표에 도전할 수 있다. 당 대표를 교체하려면 특정 도전자를 중심으로 결집하는 절차를 거쳐야 하는 셈인데, 지금까지 노동당 정부는 당내 경선으로 현직 총리를 교체한 적이 없는 것으로 알려졌다. WSJ은 총리를 교체할 경우 조기 총선 압력이 커지기 마련인데, 현재 여론조사에서 낮은 지지율을 보이는 노동당 의원들이 이를 꺼릴 가능성도 크다고 전했다.