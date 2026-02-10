창간 80주년 경향신문

일 나토의 우크라이나 무기지원 참여, 살상능력 없는 레이더·방탄조끼 등

경향신문

북대서양조약기구가 우크라이나를 지원하기 위해 미국제 무기를 구입해 공여하는 체제에 일본 정부가 참여하기로 방침을 굳혔다고 NHK가 10일 보도했다.

복수의 나토 당국자는 NHK에 일본이 이 지원 체제에 참여하는 내용을 곧 발표할 전망이라고 밝혔다.

나토는 지난해 7월 미국제 무기와 장비를 구입해 우크라이나에 공여하는 지원 체제를 마련했다.

일 나토의 우크라이나 무기지원 참여, 살상능력 없는 레이더·방탄조끼 등

입력 2026.02.10 14:54

  • 김기범 기자

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령(왼쪽)과 마크 뤼터 북대서양조약기구(NATO) 사무총장이 지난 3일 우크라이나 수도 키이우에서 만나 대화를 나누며 걸어가고 있다. AFP연합뉴스

북대서양조약기구(나토)가 우크라이나를 지원하기 위해 미국제 무기를 구입해 공여하는 체제에 일본 정부가 참여하기로 방침을 굳혔다고 NHK가 10일 보도했다. 복수의 나토 당국자는 NHK에 일본이 이 지원 체제에 참여하는 내용을 곧 발표할 전망이라고 밝혔다.

나토는 지난해 7월 미국제 무기와 장비를 구입해 우크라이나에 공여하는 지원 체제를 마련했다. 현재까지 독일과 네덜란드 등 20개국 이상의 나토 회원국과 호주, 뉴질랜드 등 비회원국이 이 지원 체제에 참가했으며 요격미사일 패트리엇 등을 우크라이나에 공여한 바 있다.

NHK는 일본 정부가 제공하는 자금으로 구입하는 장비는 살상능력이 없는 방위 장비에 한정된다고 전했다. 레이더나 방탄조끼 등 장비의 우크라이나 공여가 이뤄질 것으로 보인다. 이처럼 살상 능력이 없는 방위장비만 공여되는 것은 일본이 방위장비 이전원칙에 따라 살상무기 수출을 제한하고 있기 때문으로 보인다.

나토는 일본 정부로부터 이 같은 방침에 대해 설명을 받안 상태가. 한 나토 당국자는 NHK에 “살상 능력이 없는 장비라도 우크라이나에는 필요한 지원”이라면서 “일본이 이 체제에 참가하는 것 자체가 중요하다”고 말했다.

NHK는 러시아의 우크라이나 침공이 오는 24일로 4년째를 맞는 등 장기화되면서 “서방 국가들에서는 이른바 ‘지원 피로감’이 나타나고 있으며, 지속적인 지원이 과제가 되고 있다”고 보도했다.

