“트럼프 정부, ‘빅테크’에 반도체 관세 면제 계획···TSMC 대미투자와 연계”

도널드 트럼프 미국 행정부가 아마존, 구글, 마이크로소프트 등 인공지능(AI) 데이터센터 확장 경쟁에 주력하고 있는 ‘빅테크’ 기업들에 대해 향후 반도체 관세를 면제하는 방안을 추진한다고 파이낸셜타임스(FT)가 9일(현지시간) 소식통을 인용해 보도했다.

보도에 따르면 미 상무부는 대만 반도체 제조기업 TSMC의 대미 투자 약속과 연계해 이 같은 반도체 면제안을 계획 중이다.

이에 따르면 TSMC는 다음에 부과되는 관세부터 면제분을 미국 내 고객사들에 할당하게 된다. 이를 통해 이 회사의 고객사들은 반도체를 사실상 관세없이 수입하는 것이 가능해진다.

관세 면제분은 대만이 앞서 미국과 체결한 관세 협정과 연관돼 있다. 앞서 미국은 대만이 2500억달러 규모 반도체 투자 계획을 내놓은 대가로 상호관세를 15%로 낮췄는데, TSMC를 포함한 대만 기업들은 양국 합의에 따라 계획된 미국 내 생산 규모에 비례해 관세를 면제받기로 했다.

구체적으로 백악관은 미국에 반도체 공장을 짓는 대만 기업의 경우 건설 기간 중 새 공장 생산능력의 2.5배까지, 이미 신규 공장을 완공한 기업은 생산능력의 1.5배까지 관세를 내지 않고 수출이 가능하다고 밝힌 바 있다.

이같은 무역 합의로 확보한 관세 면제분을 TSMC가 미국의 빅테크 고객사들에 배분한다는 것이 이번 계획의 골자다. 이에 따라 수입 반도체에 의존해 미국 내 ‘AI 팽창’에 앞장서 온 기업들이 한숨을 돌릴 전망이라고 신문은 짚었다.

다만 해당 상무부 계획은 대통령이 서명하지 않은 단계로 아직 유동적이라고 소식통은 전했다. FT는 “(관세) 면제 여부는 TSMC의 미국 투자 약속 (이행)에 따라 결정될 것이라고 관계자들은 밝혔다”고 전했다.

트럼프 행정부의 한 관리는 FT에 “우리는 이번 계획을 발표한 뒤 전개되는 상황을 매의 눈으로 지켜볼 것”이라면서 “이것이 TSMC에 공짜로 주는 선물이 아니란 점을 분명히 한다”고 말했다.