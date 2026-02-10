김민석 “성장률 돌려놓는 데 역점…국가부채는 관리 가능”

김민석 국무총리는 10일 "국가부채 이상으로 훨씬 더 우리가 주목해야 하는 점은 성장률 마이너스율을 돌려놓는 일이라고 생각하고 그것에 역점을 기울이고 있다"고 말했다.

김 총리는 "국가부채가 늘어나는 것에 대해 별일 아니라고 생각하는 사람은 없을 것"이라면서도 "그렇지만 저희가 경제를 보는 데 있어 부채뿐만이 아니라 성장률을 포함한 여러 가지를 보는 것 아니겠나"라고 언급했다.

그는 "다행히 현시점은 부채가 다른 나라와 비교할 때 관리가 가능한 수준에 있고 상대적으로 과한 수준에 달하지는 않았다고 본다"며 "성장률을 회복시키면서 걱정하시는 부채 문제를 관리해 가는 것이 현시점에서는 적절한 정책"이라고 강조했다.