“신성장 동력 발굴·확보” 풀무원, ‘미래사업부문’ 출범

풀무원은 미래 성장동력을 발굴·확보하기 위해 총괄 최고경영자 직속 미래사업부문을 신설했다고 10일 밝혔다.

이우봉 총괄CEO는 이 자리에서 "미래사업부문 출범은 단순히 하나의 조직이 새로 만들어진 것이 아니라 풀무원이 쌓아온 고민과 준비, 도전 의지를 하나의 이름 아래 모은 뜻깊은 출발"이라며 "새로운 시도에는 어려움과 불확실성이 따르지만, 그 과정에서의 경험과 시행착오 자체가 풀무원의 자산이 될 것"이라고 밝혔다.

풀무원 사업 부문은 기존 국내 및 해외식품제조유통부문, 식품서비스유통부문, 건강케어제조유통부문에 미래사업부문이 추가되면서 5개로 늘었다.

“신성장 동력 발굴·확보” 풀무원, ‘미래사업부문’ 출범

입력 2026.02.10 15:03

  • 이성희 기자

풀무원 관계자가 지난 9일 풀무원 수서 본사에서 열린 ‘미래사업부문 신성장 SBU’ 출범식에서 미래사업부문 출범 배경을 설명하고 있다. 풀무원 제공

풀무원 관계자가 지난 9일 풀무원 수서 본사에서 열린 ‘미래사업부문 신성장 SBU’ 출범식에서 미래사업부문 출범 배경을 설명하고 있다. 풀무원 제공

풀무원은 미래 성장동력을 발굴·확보하기 위해 총괄 최고경영자(CEO) 직속 미래사업부문을 신설했다고 10일 밝혔다.

미래사업부문 출범은 AX(인공지능 전환) 기반으로 한 혁신을 통해 신사업동력을 창출하는 조직이다. 신성장 동력 발굴 및 육성, 사업 포트폴리오 다변화, 사업부 간 시너지 강화를 목표로 약 60여명 규모로 구성됐다. 기존에 분산 운영되던 미래사업 조직을 하나의 축으로 통합해 실행력과 의사 결정 속도를 높인 것이 특징이라고 회사 측은 설명했다.

미래사업부문은 리빙케어(주방가전), 반려동물, 푸드테크 등 5개 사업부와 사내 벤처 프로그램을 통해 구성된 사내 창업팀인 Age-Tech 사업팀으로 운영된다. 향후 2기, 3기 사내 창업가 팀을 지속해서 배출하고, 성과가 검증된 사업은 독립 사업부 또는 법인으로 성장할 수 있도록 단계적으로 지원할 예정이다.

풀무원은 이를 공식화하는 출범식도 지난 9일 수서 본사에서 개최했다.

이우봉 총괄CEO는 이 자리에서 “미래사업부문 출범은 단순히 하나의 조직이 새로 만들어진 것이 아니라 풀무원이 쌓아온 고민과 준비, 도전 의지를 하나의 이름 아래 모은 뜻깊은 출발”이라며 “새로운 시도에는 어려움과 불확실성이 따르지만, 그 과정에서의 경험과 시행착오 자체가 풀무원의 자산이 될 것”이라고 밝혔다.

풀무원 사업 부문은 기존 국내 및 해외식품제조유통부문, 식품서비스유통부문, 건강케어제조유통부문에 미래사업부문이 추가되면서 5개로 늘었다.

댓글