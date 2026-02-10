“신성장 동력 발굴·확보” 풀무원, ‘미래사업부문’ 출범

풀무원은 미래 성장동력을 발굴·확보하기 위해 총괄 최고경영자(CEO) 직속 미래사업부문을 신설했다고 10일 밝혔다.

미래사업부문 출범은 AX(인공지능 전환) 기반으로 한 혁신을 통해 신사업동력을 창출하는 조직이다. 신성장 동력 발굴 및 육성, 사업 포트폴리오 다변화, 사업부 간 시너지 강화를 목표로 약 60여명 규모로 구성됐다. 기존에 분산 운영되던 미래사업 조직을 하나의 축으로 통합해 실행력과 의사 결정 속도를 높인 것이 특징이라고 회사 측은 설명했다.

미래사업부문은 리빙케어(주방가전), 반려동물, 푸드테크 등 5개 사업부와 사내 벤처 프로그램을 통해 구성된 사내 창업팀인 Age-Tech 사업팀으로 운영된다. 향후 2기, 3기 사내 창업가 팀을 지속해서 배출하고, 성과가 검증된 사업은 독립 사업부 또는 법인으로 성장할 수 있도록 단계적으로 지원할 예정이다.

풀무원은 이를 공식화하는 출범식도 지난 9일 수서 본사에서 개최했다.

이우봉 총괄CEO는 이 자리에서 “미래사업부문 출범은 단순히 하나의 조직이 새로 만들어진 것이 아니라 풀무원이 쌓아온 고민과 준비, 도전 의지를 하나의 이름 아래 모은 뜻깊은 출발”이라며 “새로운 시도에는 어려움과 불확실성이 따르지만, 그 과정에서의 경험과 시행착오 자체가 풀무원의 자산이 될 것”이라고 밝혔다.

풀무원 사업 부문은 기존 국내 및 해외식품제조유통부문, 식품서비스유통부문, 건강케어제조유통부문에 미래사업부문이 추가되면서 5개로 늘었다.