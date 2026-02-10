FT “미, 빅테크에 반도체 관세 면제 계획”

도널드 트럼프 미국 행정부가 미국 빅테크 기업들에 대해 향후 반도체 관세를 면제하는 방안을 계획하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 9일(현지시간) 보도했다.

FT는 소식통의 말을 인용해 미 상무부가 아마존, 구글, 마이크로소프트 등 빅테크 기업들을 반도체 관세 부과 대상에서 제외하는 방안을 구상하고 있다고 보도했다. 이는 대만 반도체 기업 TSMC의 대미 투자 약속과 연동된다. TSMC가 미국 투자를 통해 확보한 관세 면제분을 미국 내 고객사인 빅테크들에 할당하고, 이들 기업은 관세 없이 반도체를 수입할 수 있도록 하는 구상이다.

관세 면제 범위는 TSMC의 미국 내 생산능력과 투자 규모에 따라 결정될 전망이다. FT는 트럼프 대통령이 아직 이 방안에 서명하지 않았다고 보도했다.

미국의 이 같은 구상은 TSMC의 미국 투자를 독려하는 동시에 향후 반도체 관세 도입 시 미국 빅테크들이 짊어질 부담을 줄이려는 의도로 보인다. 빅테크들이 운영하는 AI 데이터센터 등에 들어가는 반도체칩에 고율 관세를 매길 경우 미국의 AI 우위가 흔들릴 수 있다는 인식도 깔린 것으로 풀이된다. 미국은 메모리 반도체 제조 기업들에도 미국 투자를 압박하며 관세 부과를 위협해 왔다.

앞서 미국과 대만은 TSMC 등 대만 기업들이 미국 반도체 산업에 2500억달러 상당의 투자를 하는 것을 전제로 대만에 부과한 상호관세를 15%로 인하하는 무역 합의를 타결했다. 이에 따라 미국에 반도체 공장을 짓는 대만 기업은 신규 생산능력의 2.5배까지, 이미 공장을 완공한 대만 기업은 1.5배까지 무관세로 미국에 반도체를 들여올 수 있다.

트럼프 행정부의 한 관리는 FT에 “우리는 이번 계획을 발표한 뒤 전개되는 상황을 매의 눈으로 모니터링할 것”이라며 “이것이 TSMC에 공짜로 주는 선물이 아니란 점을 분명히 한다”고 말했다.