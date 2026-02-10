창간 80주년 경향신문

FT “미, 빅테크에 반도체 관세 면제 계획”

경향신문

본문 요약

도널드 트럼프 미국 행정부가 미국 빅테크 기업들에 대해 향후 반도체 관세를 면제하는 방안을 계획하고 있다고 파이낸셜타임스가 9일 보도했다.

TSMC가 미국 투자를 통해 확보한 관세 면제분을 미국 내 고객사인 빅테크들에 할당하고, 이들 기업은 관세 없이 반도체를 수입할 수 있도록 하는 구상이다.

관세 면제 범위는 TSMC의 미국 내 생산능력과 투자 규모에 따라 결정될 전망이다.

FT “미, 빅테크에 반도체 관세 면제 계획”

입력 2026.02.10 15:04

  • 김유진 기자

로이터연합뉴스

로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 행정부가 미국 빅테크 기업들에 대해 향후 반도체 관세를 면제하는 방안을 계획하고 있다고 파이낸셜타임스(FT)가 9일(현지시간) 보도했다.

FT는 소식통의 말을 인용해 미 상무부가 아마존, 구글, 마이크로소프트 등 빅테크 기업들을 반도체 관세 부과 대상에서 제외하는 방안을 구상하고 있다고 보도했다. 이는 대만 반도체 기업 TSMC의 대미 투자 약속과 연동된다. TSMC가 미국 투자를 통해 확보한 관세 면제분을 미국 내 고객사인 빅테크들에 할당하고, 이들 기업은 관세 없이 반도체를 수입할 수 있도록 하는 구상이다.

관세 면제 범위는 TSMC의 미국 내 생산능력과 투자 규모에 따라 결정될 전망이다. FT는 트럼프 대통령이 아직 이 방안에 서명하지 않았다고 보도했다.

미국의 이 같은 구상은 TSMC의 미국 투자를 독려하는 동시에 향후 반도체 관세 도입 시 미국 빅테크들이 짊어질 부담을 줄이려는 의도로 보인다. 빅테크들이 운영하는 AI 데이터센터 등에 들어가는 반도체칩에 고율 관세를 매길 경우 미국의 AI 우위가 흔들릴 수 있다는 인식도 깔린 것으로 풀이된다. 미국은 메모리 반도체 제조 기업들에도 미국 투자를 압박하며 관세 부과를 위협해 왔다.

앞서 미국과 대만은 TSMC 등 대만 기업들이 미국 반도체 산업에 2500억달러 상당의 투자를 하는 것을 전제로 대만에 부과한 상호관세를 15%로 인하하는 무역 합의를 타결했다. 이에 따라 미국에 반도체 공장을 짓는 대만 기업은 신규 생산능력의 2.5배까지, 이미 공장을 완공한 대만 기업은 1.5배까지 무관세로 미국에 반도체를 들여올 수 있다.

트럼프 행정부의 한 관리는 FT에 “우리는 이번 계획을 발표한 뒤 전개되는 상황을 매의 눈으로 모니터링할 것”이라며 “이것이 TSMC에 공짜로 주는 선물이 아니란 점을 분명히 한다”고 말했다.

댓글