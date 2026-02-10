“새집 줄게 헌집 다오”···제주, 빈집 고쳐 청년·신혼부부에게 임대

제주, 빈집 5년간 무상임대 채당 5000만원 리모델링 공공임대 후 되돌려주는 조건···올해 5채 지원키로

제주에서 방치된 빈집이 청년과 신혼부부를 위한 공공임대주택으로 탈바꿈한다.

제주도는 올해 동(洞) 지역 빈집을 대상으로 리모델링 지원사업을 실시한다고 10일 밝혔다.

이번 사업은 소유자가 빈집을 제주도에 5년 이상 무상으로 빌려주면, 도가 리모델링을 거쳐 공공임대주택으로 활용한다. 5년의 임대기간이 종료되면 소유자에게 주택을 되돌려주는 방식으로 운영된다.

도는 올해 동 지역 빈집 5채를 대상으로 1채당 최대 5000만원 범위 내에서 리모델링 비용을 지원한다. 이는 지방소멸대응기금을 활용한 사업으로, 3년간 모두 15채를 지원할 예정이다.

지원 항목은 창호, 도배·장판, 방수, 외벽 단열, 화장실(타일·변기) 등 주택 리모델링에 필요한 공사비다. 가구와 집기 구입, 설치 비용은 지원 대상에서 제외된다.

빈집은 1년 이상 아무도 거주하지 않거나 사용하지 않은 주택을 의미한다. 도가 2024년 실시한 실태조사에 따르면 도 전역에 1160호, 이중 동 지역에는 215호의 빈집이 있는 것으로 나타났다.

빈집은 상태에 따라 ‘개보수 없이 또는 개보수 후 거주 활용이 가능한’ 1등급, ‘안전조치 또는 이에 준하는 정비가 필요한’ 2등급, ‘철거 또는 이에 준하는 정비가 필요한’ 3등급으로 분류됐다.

도는 빈집 소유자의 신청을 받아 대상을 선정하되 1·2등급 위주로 선별해 개보수를 진행할 방침이다.

리모델링을 마친 빈집은 신혼부부와 청년에게 공공임대주택으로 공급된다. 임차비는 시세의 60% 수준에서 책정될 예정이다.

도는 오는 20일까지 빈집 리모델링 지원사업 희망자를 모집한다. 이번 사업은 빈집 실태조사와 빈집 정비계획 수립에 따라 올해 처음 시행하는 공공주택 공급 모델이다.

박재관 제주도 건설주택국장은 “방치된 빈집을 공공임대주택으로 활용해 쾌적한 주거환경을 조성할 방침”이라면서 “생활인구 유입과 지역경제 활성화를 기대하고 있다”고 말했다.