일본 ‘관세각료’, 내일 방미···대미투자 1호 안건 협의 관측

미국 도널드 트럼프 행정부와 관세 협상 당시 일본 정부 담당자로 나섰던 아카자와 료세이 경제산업상이 이번주 미국을 방문한다고 교도통신이 10일 보도했다.

보도에 따르면 아카자와 경제산업상은 오는 11일부터 14일까지 미국을 방문해 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 회담할 계획이다. 양측은 지난해 여름 무역 협상 타결 당시 일본이 약속한 5500억 달러(약 802조원) 규모 대미 투자안 가운데 첫 안건에 대한 최종 협의를 진행할 것으로 보인다고 교도는 전했다.

일본과 미국은 대미 투자 1호 안건으로 데이터센터용 가스 발전 시설, 인공 다이아몬드 생산 공장, 원유 선적 항구 등을 조율 중인 것으로 알려져 있다. 러트닉 장관과 아카자와 경제산업상이 분야를 협의하면 이후 도널드 트럼프 미국 대통령이 최종적 결정할 것으로 보인다.

니혼게이자이신문은 트럼프 대통령이 일본의 대미 투자 지연에 불만을 품고 있다고 보도했다. 이 신문은 “러트닉 장관은 당초 (일본의 대미) 투자 1호 안건을 2025년 말까지 정하겠다고 트럼프 대통령에게 전달했으나, 1호 사업 규모가 6조엔(약 56조원)을 넘어설 전망이라 계획 수립까지 시간이 걸리고 있다”며 트럼프 대통령이 ‘일본이 의도적으로 협상을 늦춘다’는 불신감을 드러내고 있다고 했다.

트럼프 대통령은 지난 8일 일본 중의원(하원) 총선거를 앞두고 다카이치 사나에 총리에 대한 지지 의사를 공개적으로 밝혔다. 하지만 그 이전에 미 행정부는 일본 정부 측에 “트럼프 대통령이 일본에 대한 문제로 격노하고 있다”는 의사를 전달했다고 닛케이는 전했다.