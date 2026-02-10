창간 80주년 경향신문

국토부 장관 “1·29 공급 대책, 재탕이라 해도 일리 있어”

경향신문

본문 요약

김윤덕 국토교통부 장관은 1·29 부동산 공급 대책을 두고 "표현에 따라서는 재탕이라고 해도 일리가 있다"고 말했다.

김 장관은 이날 국회에서 열린 대정부 질문에서 이만희 국민의힘 의원이 '1·29 부동산 공급 대책이 문재인 정부 8·4 대책의 재탕임을 인정하냐'고 묻자 "그렇다"며 이같이 말했다.

김 장관은 "문재인 정부 당시에 추진하겠다고 발표했다가 다시 저희들이 하는 것이니 표현에 따라서는 재탕이라고 해도 일리가 있다고 생각한다"고 답했다.

국토부 장관 “1·29 공급 대책, 재탕이라 해도 일리 있어”

입력 2026.02.10 15:27

수정 2026.02.10 15:33

김윤덕 국토교통부 장관이 10일 국회에서 열린 본회의 경제 분야 대정부 질문에서 의원의 질의에 답하고 있다. 권도현 기자

김윤덕 국토교통부 장관이 10일 국회에서 열린 본회의 경제 분야 대정부 질문에서 의원의 질의에 답하고 있다. 권도현 기자

김윤덕 국토교통부 장관은 1·29 부동산 공급 대책을 두고 “표현에 따라서는 재탕이라고 해도 일리가 있다”고 말했다.

김 장관은 이날 국회에서 열린 대정부 질문에서 이만희 국민의힘 의원이 ‘1·29 부동산 공급 대책이 문재인 정부 8·4 대책의 재탕임을 인정하냐’고 묻자 “그렇다”며 이같이 말했다.

김 장관은 “문재인 정부 당시에 추진하겠다고 발표했다가 다시 저희들이 하는 것이니 표현에 따라서는 재탕이라고 해도 일리가 있다고 생각한다”고 답했다.

김 장관은 ‘공공주택 개발에 계획부터 준공까지 몇 년이 걸리냐’고 묻자 “보통은 5년에서 6년으로 잡고 있다”고 답했다. 그는 이 의원이 ‘지금 발표해도 이 정부 끝날 때쯤 공급이 되냐’고 묻자 “그렇다”며 “빠르면 2027~2028년도 생각하고 있다”고 말했다.

정부는 지난달 29일 서울 용산 등 수도권 도심 지역에 공공부지와 노후 청사 등을 활용해 6만 가구를 공급하겠다고 발표했다. 정부가 발표한 대규모 공급지 상당수는 문재인 정부 때인 2020년 8·4 수도권 주택공급 확대 방안에 나온 부지들과 겹친다는 지적이 나왔다.

당시 문재인 정부도 공공부지 등을 활용해 수도권 24곳에 주택 3만3000가구를 공급하겠다고 발표했으나 주민과 지방자치단체 반발 등으로 마곡 미매각 부지를 빼고 모두 무산됐다.

댓글