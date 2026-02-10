창간 80주년 경향신문

‘당근마켓’에 올릴 전통시장 점포 홍보 숏폼, 상인들이 직접 만든다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 중구가 전통시장과 골목형상가 상인을 대상으로 '당근마켓 AI 숏폼 제작 교육'을 운영한다고 10일 밝혔다.

인공지능을 활용해 짧은 홍보 영상을 직접 만들고, 이를 당근마켓에 게시하는 실습 중심 교육으로, 오는 19일까지 상인 30명을 모집한다.

이번 교육은 상인이 직접 점포 홍보 콘텐츠를 제작하고, 업로드까지 하는 '완성형 교육'으로 운영한다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘당근마켓’에 올릴 전통시장 점포 홍보 숏폼, 상인들이 직접 만든다

입력 2026.02.10 15:45

  • 류인하 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 중구의 전통시장 상인이 지난해 중구에서 실시한 ‘전통시장 라이브커머스’ 영상 촬영 실습을 하고 있다. 중구 제공

서울 중구의 전통시장 상인이 지난해 중구에서 실시한 ‘전통시장 라이브커머스’ 영상 촬영 실습을 하고 있다. 중구 제공

서울 중구가 전통시장과 골목형상가 상인을 대상으로 ‘당근마켓 AI 숏폼 제작 교육’을 운영한다고 10일 밝혔다.

인공지능(AI)을 활용해 짧은 홍보 영상을 직접 만들고, 이를 당근마켓에 게시하는 실습 중심 교육으로, 오는 19일까지 상인 30명을 모집한다.

이번 교육은 상인이 직접 점포 홍보 콘텐츠를 제작하고, 업로드까지 하는 ‘완성형 교육’으로 운영한다. 교육 직후 곧바로 점포 홍보에 활용할 수 있어 즉각적인 교육효과를 체감할 수 있도록 했다.

교육은 이달 24일부터 3월 3일까지 총 3회 과정으로 진행한다. 챗GPT를 활용한 AI이미지 제작, Vrew를 활용한 숏폼 영상 제작, 당근마켓 콘텐츠 업로드 실습까지 순차적으로 실시한다.

강의는 리다교육컨설팅 대표이자 한국산업표준자격인증원 원장인 박지희 강사가 맡는다.

중구는 이밖에도 라이브커머스 방송, AI와 SNS활용 교육 등 상인들의 디지털 역량 강화부터 시장별 특성을 반영한 맞춤형 컨설팅과 교육, 상품진열, 포장 개선 등 전방위 지원을 한다는 계획이다.

김길성 중구청장은 “온라인 홍보가 선택이 아닌 필수인 시대”라며“전통시장 상인들이 디지털 홍보 역량을 갖추고, 빠르게 변화하는 시장 환경에서 경쟁력 갖출 수 있도록 실효성 있는 교육을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글