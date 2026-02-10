서울 중구가 전통시장과 골목형상가 상인을 대상으로 ‘당근마켓 AI 숏폼 제작 교육’을 운영한다고 10일 밝혔다.

인공지능(AI)을 활용해 짧은 홍보 영상을 직접 만들고, 이를 당근마켓에 게시하는 실습 중심 교육으로, 오는 19일까지 상인 30명을 모집한다.

이번 교육은 상인이 직접 점포 홍보 콘텐츠를 제작하고, 업로드까지 하는 ‘완성형 교육’으로 운영한다. 교육 직후 곧바로 점포 홍보에 활용할 수 있어 즉각적인 교육효과를 체감할 수 있도록 했다.

교육은 이달 24일부터 3월 3일까지 총 3회 과정으로 진행한다. 챗GPT를 활용한 AI이미지 제작, Vrew를 활용한 숏폼 영상 제작, 당근마켓 콘텐츠 업로드 실습까지 순차적으로 실시한다.

강의는 리다교육컨설팅 대표이자 한국산업표준자격인증원 원장인 박지희 강사가 맡는다.

중구는 이밖에도 라이브커머스 방송, AI와 SNS활용 교육 등 상인들의 디지털 역량 강화부터 시장별 특성을 반영한 맞춤형 컨설팅과 교육, 상품진열, 포장 개선 등 전방위 지원을 한다는 계획이다.

김길성 중구청장은 “온라인 홍보가 선택이 아닌 필수인 시대”라며“전통시장 상인들이 디지털 홍보 역량을 갖추고, 빠르게 변화하는 시장 환경에서 경쟁력 갖출 수 있도록 실효성 있는 교육을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.