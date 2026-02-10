‘정보공개 평가’ 충남교육청·경기 동두천 등 115개 기관 ‘최우수’

정부·공공기관을 대상으로 한 ‘정보공개 평가’에서 충남교육청·경기 동두천시 등이 최우수 등급을 받았다.

행정안전부는 중앙행정기관·지방정부, 국가·지방 공공기관 등 561개 기관을 대상으로 실시한 ‘2025년 정보공개 종합평가’ 결과를 10일 공개했다. 평가 분야는 사전정보공표, 원문공개 정보, 정보공개 청구처리, 고객관리, 제도운영 등 5개다.

이에 따르면 전체 평균 점수는 91.2점으로 전년 대비 1.3점 떨어졌다. 연도별 평균 점수는 2022년 89.5점, 2023년 87.4점으로, 최근 2년간은 90점대를 유지하고 있다.

행안부는 지난해 평가점수가 하락한 것에 대해 “질적 평가 확대 등 평가 기준 강화와 2024년에 신설된 기초 지방공사·공단이 ‘미흡’ 판정을 받은 것이 복합적으로 작용한 결과”라고 분석했다.

기관별 평가 등급은 ‘최우수’ 115개, ‘우수’ 170개, ‘보통’ 271개, ‘미흡’ 5개 기관이다. 최우수등급을 받은 충남교육청은 국민 관심 정보를 정보공개시스템에 사전 등록해 공개하는 ‘사전정보공표’ 정보를 충실히 제공해 정보 개방성과 접근성을 높여 최우수 기관으로 선정됐다. 경기 동두천시는 비공개대상 정보 범위의 세부 기준을 정비해 정보 공개 결정의 일관성과 객관성을 높여 고객 만족도 부문에서 좋은 평가를 받았다.

미흡 기관은 총점 100점 만점 중 60점 미만을 받은 곳으로 전체 기관(561개)의 0.9% 정도다. 미흡 기관은 모두 기초자치단체 지방공사·공단이었다.

평가 결과는 행안부 누리집 또는 정보공개포털에서 확인할 수 있다. 정부는 공공기관을 대상으로 설명회를 열어 이번 평가에 대한 분석 결과를 공유할 예정이다. 우수한 성적을 거둔 기관에는 정부포상을 수여하고, 미흡 기관에 대해서는 개선 권고와 1:1 맞춤형 컨설팅 등을 제공할 예정이다.