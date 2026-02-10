청년층, 은행·증권사 찾아가면 무료 재무상담 해준다

앞으로 19~34세 모든 청년들이 공공기관과 은행·증권사 등 금융권에서 무료 재무 상담을 받을 수 있게 된다. 특히 증권사들은 투자에 대한 청년들의 높은 관심을 고려해 관련 멘토링 서비스도 추진하고 있다.

금융위원회는 10일 ‘청년 모두를 위한 재무상담 태스크포스(TF)’의 출범회의를 열고 ‘모두를 위한 재무상담’ 추진 방향을 발표했다. 회의에는 금융감독원과 서민금융진흥원, 은행·보험·금융투자협회 등 유관기관 관계자들이 참석했다.

공공 재무 상담은 크게 두 갈래로 나뉜다. 재무진단과 재무상담이다.

재무진단의 경우 서민금융진흥원 홈페이지에서 온라인으로 본인의 재무정보를 입력하면 재무상태와 개선 필요사항을 분석한 보고서가 생성되는 방식이다. 이 보고서를 바탕으로 서민금융통합지원센터, 은행 지점 등을 찾아가면 전문가 상담을 받을 수 있다.

청년들을 위한 무료 재무상담은 기존에 수도권 거주자나 청년도약계좌 가입자 등을 중심으로 비상시적으로 제공됐다. 하지만 당국은 향후 지역·시기와 관계없이 희망하는 모든 청년에게 재무상담을 제공할 방침이다. 은행연합회는 대면 재무상담을 제공하는 은행 지점을 현재 20개에서 연내 200개 이상으로 확대하겠다고 밝혔다.

금융투자협회는 최근 자본시장 투자에 대한 청년층의 높은 관심을 고려하여 증권사 지점을 통한 재무상담을 연내 시범 추진하겠다고 밝혔다. 특히 사회초년생을 대상으로 첫 월급을 활용한 합리적 포트폴리오 구성을 돕고, 투자 실패로 어려움을 겪는 이들에게는 건전한 투자원칙을 멘토링해주는 사업을 추진하고 있다.

출장·온라인 재무상담도 확대된다. 당국은 온라인 등으로 상담 제공방식을 다각화하고, 상담 만족도를 높이기 위해 사후관리 시스템을 마련할 계획이라고 밝혔다. 서민금융진흥원의 경우, 거주지 근처 카페 등 청년들이 선호하는 상담 공간과 시간에 맞춰주는 ‘찾아가는 재무상담’을 올해 하반기 목표로 추진하고 있다.

권대영 금융위 부위원장은 이날 “재무상담을 통해 누군가는 삶의 기반이 되는 자산형성의 기회를 얻고, 누군가는 부채의 늪에서 빠져나올 수 있는 희망을 찾게 된다”라며 “청년들이 건전한 재무 지식을 바탕으로 삶의 난관을 헤쳐나갈 수 있도록 힘을 모아달라”고 말했다.