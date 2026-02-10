고 김충현 동료 한전KPS 하청노동자 전원 직접고용…‘위험의 외주화’ 끊는다

지난해 태안화력발전소에서 일하다 숨진 고 김충현씨의 동료인 약 600명의 경상정비 하청노동자들이 원청인 한전KPS에 전원 직접고용된다. 다단계 하도급 계약이 만연한 발전산업의 ‘위험의 외주화’ 구조를 개선하고, 노동자의 안전과 고용 안정성을 강화하기 위한 조치다.

‘고 김충현 사망사고 재발 방지를 위한 발전산업 고용·안전 협의체’(협의체)는 10일 서울 중구 한국프레스센터에서 기자회견을 열고 최종 합의문을 발표했다. 정부는 지난해 6월 태안화력발전소 재하청 노동자였던 김씨 사망사고를 계기로 그 해 8월 관계부처, 노동자, 전문가 등이 참여하는 발전산업 민관협의체를 구성해 대책 논의를 이어왔다.

협의체는 사망사고 재발 방지와 공공부문 상시지속·생명안전 업무 노동자의 고용과 안전을 위해 발전 정비산업의 다단계 하도급 구조를 개선하기로 했다. 이에 따라 한전KPS와 발전설비 경상정비 하도급 계약을 맺고 일해온 노동자 전원이 원청에 직접고용된다. 전환 대상은 지난해 6월 2일 김씨 사고 이전에 한전KPS 협력업체에 입사한 노동자 593명이다. 이후 입사한 노동자의 채용 방식 등은 한전KPS 측과 하청노동자, 전문가로 구성된 ‘노·사·전 협의체’에서 정하기로 했다.

처우는 동일노동·동일임금 원칙을 반영해 노·사·전 협의체에서 결정되며, 한전KPS 협력업체 근무 기간도 경력으로 인정된다. 화력 분야와 원자력 분야 노사전 협의체를 각각 구성해 각각 오는 5월 말, 6월 말까지 직접고용 전환을 완료할 계획이다.

또 석탄화력발전소 폐쇄에 따른 노동자의 고용불안 문제를 해결하기 위해 노·사·전·정이 참여하는 사회적 논의 기구 ‘탈석탄 정의로운 전환 협의체’(가칭)을 구성하기로 했다. 기후에너지환경부 주관으로 정부 부처 담당자와 한전KPS, 발전 5사 및 자회사 등 사용자 측, 노동자 대표, 전문가 등이 참여한다. 협의체는 발전소 폐쇄에 따른 노동자 고용영향을 평가하고, 고용안전 방안을 마련할 예정이다. 정부는 2040년 석탄발전 전환 로드맵 등에 이를 반영하도록 노력하기로 했다.

아울러 노무비는 별도의 전용계좌로 지급해 정산하는 방안을 마련하고, 정부가 이를 점검 및 관리하도록 권고했다.

이번 합의 결과에 법적 효력은 없지만 국무조정실과 기획재정부, 고용노동부 등 주요 부처가 참여해 정책 방향을 조율한 만큼 실행에는 문제가 없을 것으로 전망된다. 정부는 협의체 운영 종료 이후에도 위원 8명으로 구성된 이행 점검 기구를 통해 직접고용이 최종 완료되는 시점까지 이행 상황을 철저히 관리할 예정이다.

김선수 위원장은 “위험작업에 종사하는 하청노동자를 직접고용하여 위험작업의 외주화와 다단계 하청구조를 개선하는 것이야말로 산업재해 사망률을 낮추는 첫걸음”이라며 “김충현 협의체가 위험의 외주화로 인한 하청노동자의 사망 사건을 해결하기 위해 구성되는 마지막 협의체가 되기를 간절히 바란다”고 말했다.