첫 민관 공동조사서 낙동강 공기 중 녹조독소 ‘불검출’…올해 공동조사는 ‘불투명’

지난해 정부와 시민사회가 함께 실시한 낙동강 공기 중 녹조 독소 조사에서 독소가 검출되지 않았다. 녹조 번성기를 지난 뒤 이뤄진 조사여서 추가 조사가 필요하다는 지적이 나오지만, 예산 부족으로 올해 공동 조사 추진 여부는 불투명하다.

기후에너지환경부는 10일 지난해 시민사회(환경운동연합·낙동강네트워크·경북대학교)와 공동으로 실시한 낙동강 본류 5개 지점의 공기 중 녹조 독소를 조사한 결과, 모든 조사 지점에서 녹조 독소 6종이 검출한계 미만(불검출)으로 확인됐다고 밝혔다. 검출한계는 해당 분석 방법을 통해 안정적으로 검출할 수 있는 물질의 최소량을 뜻한다.

이번 민관 공동 조사는 지난해 9월 15일부터 25일까지 낙동강 본류의 녹조 심화 지역 5곳에서 진행됐다. 각 지점에서 4회씩, 모두 20차례에 걸쳐 국립환경과학원과 경북대 연구진이 원수와 공기 중 녹조 독소 6종을 측정했다.

조사 결과를 보면, 원수의 경우 녹조 독소는 조사 지점과 일자에 따라 불검출되거나 최대 328.05마이크로그램(㎍/L)까지 검출됐다. 반면 공기 중 녹조 독소는 모든 지점에서 검출되지 않았다.

이번 조사는 민관 협력의 첫 결과물이라는 상징성에도 불구하고 공기 중 녹조 독소에 대한 우려를 해소하기에는 충분하지 않다는 평가가 나온다. 녹조가 가장 심했던 시기를 피해 조사된 데다, 단기간·소규모 측정에 그쳐 공기 중 녹조 독소 노출 여부를 판단하기에는 근거가 부족하다는 이유에서다. 이번 공동 조사에서는 비강(콧속) 등 인체 유입 여부에 대한 조사도 이뤄지지 않았다.

지난해 2월 환경운동연합·낙동강네트워크 등 시민사회는 낙동강 등 주요 녹조 발생원에서 약 2㎞ 이내 거주하는어민·농민, 환경단체 활동가 등 97명 가운데 46명의 코에서 녹조 독소(유해 남세균)가 검출됐다는 연구 결과를 발표한 바 있다. 조사 대상자들의 코에서 가장 많이 검출된 녹조 독소는 독성이 높은 ‘마이크로시스틴 LR’로 34명(73.9%)에서 확인됐다.

지난해 민관 공동 조사에 참여한 이승준 경북대 교수는 “지난해 조사는 급박하게 진행한 예비 조사 정도로 볼 수 있다”며 “올해 진행하는 공동조사를 본조사로 보고 있다”고 말했다.

기후부도 지난해 공동 조사의 한계를 언급한 바 있다.

김성환 기후부 장관은 지난해 12월 출입기자 간담회에서 “(지난해)공동조사는 시기가 좀 늦어서 충분한 데이터 축적과 실험이 모자랄 수 있을 거 같다”며 “내년에는 조금 이른 여름, 녹조가 가장 창궐하는 시점에 맞춰서 조사하고 대책을 세울 수 있도록 하겠다”고 했다.

하지만 올해 공동조사가 계획대로 이뤄질지는 불투명하다. 인체 유입 여부 등을 포함한 정밀 조사를 진행하기에는 예산이 충분하지 않기 때문이다. 기후부가 지난해 낙동강 공기 중 녹조 독소 공동조사에 쓴 비용은 약 1억8000만원으로, 올해 공동조사에 활용할 수 있는 예산 역시 지난해와 비슷한 수준에 그칠 것으로 보인다.

실제로 녹조 독소 공동조사가 포함된 ‘공공수역 녹조 발생 대응’ 예산은 지난해 301억5100만원에서 올해 272억1300만원으로 삭감됐다. 지난해 11월 국회 예산안 심사 과정에서 상임위원회는 공기 중·비강·농산물 녹조 독소 공동조사와 공기 중 녹조 독소 유해성 조사를 위해 21억7200만원의 예산 증액을 의결했지만, 예산결산특별위원회 문턱을 넘지 못했다.

시민사회는 조사 규모와 예산이 지난해 수준에 머문다면 공동 조사에 참여하기 어렵다는 입장이다.

안숙희 환경운동연합 정책변화팀장은 “기후부가 책정한 조사 예산은 시민사회가 자체적으로 진행하는 조사 예산보다도 낮은 수준”이라며 “정부가 요식행위에 그치는 공동조사를 내세워 녹조 위험에 대한 책임을 회피하려는 것으로 보인다”고 말했다.

기후부는 조사 예산 증액의 필요성에는 공감하고 있지만, 추가 재원 마련은 쉽지 않은 상황이라고 밝혔다. 기후부 관계자는 “올해 비강 조사까지 하려면 비용이 더 많이 드는 것은 사실”이라며 “집행 잔액 등을 활용해 예산을 최대한 확보해보겠지만, 얼마나 늘어날지 장담하기 어렵다”고 말했다.