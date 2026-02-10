서울 동작구가 설 연휴 기간 중 결식 우려가 있는 취약계층 아동들을 위해 설 명절 도시락을 지원한다고 10일 밝혔다.

지원대상은 관내 거주하는 만 18세 미만 꿈나무카드 이용 아동으로, 368가구에 총 390명이다.

설 명절 도시락은 10일부터 12일까지 3일간 각 동주민센터에서 배부한다. 한 가정에 아동이 2명 이상인 경우에는 아동 2인당 도시락 1세트를 지원한다.

도시락은 곰탕, 갈비탕 등 간편 조리식품과 떡국떡, 한과, 약과, 과일 등으로 1인당 총 5식이 제공된다. 도시락을 받아도 꿈나무카드 충전금액은 차감되지 않는다.

구는 지난 2024년 추석부터 매 명절마다 취약계층 아동을 대상으로 명절 도시락을 지원하고 있다.

도시락 배부 전에 각 취약계층 가정에 안심문자를 발송하고, 개별 전화 안내를 실시해 도시락을 받지 못하는 가정이 없도록 했다.

박일하 동작구청장은 “설 연휴 기간 중에도 아이들 끼니 걱정 없이 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 세심히 준비했다”며 “앞으로도 촘촘한 급식 지원으로 연중 내내 복지 공백이 발생하지 않도록 최선을 다 하겠다”라고 말했다.