농협, 설 명절 맞아 어르신 1000명과 따뜻한 동행

농협중앙회가 설 명절을 앞두고 서울노인복지센터를 찾아 떡국 나눔 행사를 열었다.

농협중앙회는 10일 설 명절을 맞아 서울 종로구 서울노인복지센터에서 어르신 1000명과 함께하는 ‘따뜻한 동행, 행복한 나눔’ 행사를 실시했다고 밝혔다.

행사에는 강호동 농협중앙회장과 강태영 NH농협은행장 및 농협 임직원 봉사단 30여명이 참여했다. 농협 측은 어르신 1000명에게 도가니탕 떡국을 배식하고, 서울복지센터에 쌀 1톤을 후원했다.

농협은 지난달부터 설 명절까지를 집중 나눔 기간으로 정해 봉사활동을 벌이고 있다. 지금까지 전국 각지에 전 계열사가 150여 회에 걸쳐 약 14억원 상당의 물품 지원과 임직원 봉사활동을 진행했다.

강 회장은 “올해 초부터 전국에서 이어온 ‘범농협 따뜻한 동행·행복한 나눔’ 릴레이를 통해 우리 주변의 어려운 이웃들을 세심히 살피고자 노력해왔다”면서 “농협은 앞으로도 일회성 행사가 아닌 지역 사회 곳곳에서 상생을 몸소 실천하는 사회공헌 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.