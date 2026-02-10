전남 시민단체, ‘여성 수입’ 발언 진도군수 규탄···“차별적 인식 개선해야”

전남지역 시민단체가 ‘이주여성’ 관련 발언으로 물의를 빚은 김희수 진도군수를 질타하고 성평등 인식 개선을 촉구했다.

전남 여성·노동 시민사회단체로 구성된 전남여성인권단체연합은 10일 진도군청 앞에서 기자회견을 열어 “여성을 ‘수입’ 대상으로 표현한 김 군수의 발언을 강하게 규탄한다”며 “인구 위기 담론에 내재한 비하 인식을 근본적으로 바꿔야 한다”고 밝혔다.

단체는 “공식 석상에서 나온 이번 발언은 여성을 인구·결혼 정책의 도구로 바라보는 구조적 차별 인식이 드러난 심각한 사안”이라며 “지방정부의 취약한 성평등 감수성과 인권 의식을 보여준다”고 지적했다.

김 군수는 지난 4일 해남문화예술회관에서 열린 광주·전남 행정통합 타운홀 미팅에서 “광주전남이 통합할 때 인구 소멸에 대한 것을 법제화해서 정 못하면 스리랑카나 베트남이나 그쪽 젊은 처녀들 좀 수입을 해서 농촌 총각들 장가도 보내야 한다”고 말했다.

파장이 커지자 김 군수는 사과문을 발표하고 재발 방지를 약속했으나, 더불어민주당은 김 군수를 제명하기로 했다.

단체는 김 군수의 책임 있는 조치를 요구하며 차별적 인식을 근절하기 위한 성평등 의식 강화와 구체적인 방안 마련을 거듭 촉구했다.