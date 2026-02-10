홍의락, 대구시장 출마 접었다···민주당 후보 ‘0’, 이번에도 국힘 천하?

SNS서 “구조적 한계 다시 확인” 김부겸도 ‘출마 의사 없다’ 강조 국힘선 현역 의원만 5명 출사표

오는 6월 대구시장 선거 출마를 선언했던 홍의락 전 국회의원(더불어민주당)이 10일 뜻을 접겠다는 입장을 밝혔다.

홍 전 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “저는 대구시장 출마를 더 이상 이어가지 않기로 결정했다”며 “이 선택은 회피가 아니라 판단이며 포기가 아니라 기준”이라고 밝혔다.

그는 “정치 변화는 개인의 결단만으로 이루어지지 않는다”면서 “아무리 바른 문제의식과 분명한 방향이 있다 해도, 그 뜻을 함께 짊어질 중심이 모이지 않는다면 그 도전은 또 하나의 부담이 될 수 있다”고 적었다.

홍 전 의원은 “이번 선택 과정에 저는 우리가 처한 구조적 한계를 다시 확인했다”며 “선의가 오해로 바뀌고 문제 제기가 분열로 소비되며, 미래를 이야기하려는 목소리가 지금의 질서 앞에서 쉽게 고립되는 현실”이라고 밝혔다.

그는 “그러나 이것이 우리의 가능성이 사라졌다는 뜻은 아니다”면서 “정치적 경쟁에서는 한 발 물러서지만, 책임에서는 물러나지 않겠다”고도 했다.

홍 전 의원은 민주당 비례대표(19대)와 무소속(20대·대구 북구을)으로 각각 여의도 정치를 경험했다. 무소속 당선 후에는 민주당에 복당했다.

그는 의정 활동을 마무리한 뒤인 2020년 7월 권영진 전 대구시장(국민의힘) 재임 당시 대구시 경제부시장에 발탁되기도 했다.

앞서 홍 전 의원은 지난달 20일 김부겸 전 국무총리에게 대구시장 선거 출마를 요청하며 선거 운동을 중단하겠다고 선언했다. 다만 김 전 총리는 다수의 언론을 통해 “출마 의사가 없다”고 강조해 왔다.

홍 전 의원의 불출마 선언으로 민주당 대구시당은 새로운 시장 후보를 찾아야 할 상황에 놓였다.

민주당과 달리 국민의힘에서는 출마 선언이 잇따르고 있다. 특히 현역 의원 신분으로만 주호영(6선·대구 수성갑)·윤재옥(4선·대구 달서을)·추경호(3선·대구 달성)·유영하(초선·대구 달서갑)·최은석(초선·대구 동군위갑) 등 5명이 대구시장 출마를 공식화한 상황이다.