BGF리테일, 연간 매출 9조 첫 돌파···영업이익도 ‘역대 최대’

경향신문

입력 2026.02.10 16:44

수정 2026.02.10 17:26

  • 이성희 기자

편의점 CU를 운영하는 BGF리테일이 지난해 매출과 영업이익 모두 역대 최대 실적을 달성했다.

BGF리테일은 지난해 연결 기준으로 매출액 9조612억원, 영업이익 2539억원으로 전년보다 각각 4.2%, 0.9% 증가했다고 10일 공시했다. 전년 대비 매출 증가율은 오프라인 유통사(0.4%)와 편의점업계(0.1%) 평균을 크게 웃도는 수치다.

회사는 상품 측면에서 ‘두바이 디저트’ 시리즈를 업계에서 가장 먼저 출시해 관련 수요를 선점했고 메타몽·브롤스타즈 등 유명 지적재산(IP) 제휴 상품이 흥행한 것이 매출 상승을 견인했다고 분석했다. 쿠팡이츠 입점, get커피 배달 확대 등 퀵커머스 서비스를 강화하고 상품 회전율을 높이는 점포 운영 전략이 매출 증대로 이어졌다.

BGF리테일은 지난해 4분기에도 호실적을 냈다. 4분기 매출은 2조2923억원으로 전년 동기 대비 3.4% 늘었으며, 영업이익은 642억원으로 24.4%나 늘었다. 특히 4분기에는 일반상품 매출 구성비가 증가하고 담배 매출 비중은 감소하면서 이익 구조가 개선됐다고 회사 측은 밝혔다.

CU 점포 수는 지난해 기준 1만8711개로 전년보다 253개 순증했다. CU 관계자는 “신규점 일매출은 전년 대비 6.4% 신장했고 중대형 점포 구성비 확대를 통해 점포 경쟁력을 높이며 중장기적 성장 기반을 마련했다”면서 “올해에도 상품·서비스 혁신, 고객 경험 차별화 등에 집중해 사업 경쟁력을 강화하고 운영 비용 안정화를 통해 질적 성장에 초점을 둔 경영 기조를 유지하겠다”고 밝혔다.

