KT, 2년 연속 역대 최대 매출…해킹 사고 여파는 올해부터 반영

KT가 지난해 역대 최대 매출인 28조2000여억원을 기록했다. 사상 최대치였던 전년 매출을 1년 만에 갈아엎은 것이다. 다만 지난해 해킹 사태 영향이 올해 1분기 실적부터 본격 반영될 전망이어서 녹록지 않은 2026년이 될 것으로 보인다.

KT는 2025년 연결 기준 매출이 전년 대비 6.9% 늘어난 28조2442억원을 기록했다고 10일 공시했다.

영업이익은 2조4691억원으로 전년 대비 205%나 뛰어올랐다. 2024년 희망퇴직 등 일회성 인건비 반영으로 영업이익이 크게 줄었던 데 따른 기저효과가 작용했다. 서울 광진구 강북본부 부지에 개발한 아파트 분양 이익도 영업이익 개선에 크게 기여했다. 다만 4분기에 해킹 사고 대응 과정에서 발생한 유심(USIM·가입자식별단말장치) 구입 비용 등 일회성 비용이 반영되며 수익성에 일부 영향을 줬다.

무선 사업은 중저가 요금제 확대와 가입자 기반 성장에 따라 서비스 매출이 전년 대비 3.3% 증가했다.

지난해 해킹 사고 이후 가입자 23만명이 빠져나갔지만, SK텔레콤 이탈자를 흡수하면서 연간 가입자는 순증했다. 지난해 4분기 기준 KT 무선 가입회선은 2898만5000개로 집계됐다. KT 측은 “순증된 고객은 2026년 무선 매출을 만드는 기반이 될 것”이라며 “고속 성장을 기대하긴 어려운 무선 사업 특성상 유통 혁신 등 효율적인 운영을 통해 수익성을 지켜낼 계획”이라고 말했다.

유선 사업 매출은 초고속인터넷 및 미디어 사업 성장으로 전년 대비 0.8% 증가했다.

그룹사 중에는 KT클라우드가 특히 높은 성장세를 보였다. 데이터센터, 인공지능(AI) 클라우드 사업 성장에 힘입어 전년 대비 24.7% 높은 매출(약 9970억원)을 기록했다.

2년 연속 역대 최대 매출을 기록했지만 KT의 2026년 전망은 마냥 밝지 않다. 유심 교체 비용 등 일부 후속 조치 관련 비용을 제외한 여파가 본격적으로 나타날 예정이기 때문이다. 지난해 해킹 사고에 따른 4500억원 규모 고객 보답 패키지가 오는 7월까지 운영되고, 개인정보위 과징금 부과도 앞두고 있다.

KT 측은 다만 “고객 보답 패키지 관련 비용은 고객의 혜택 사용 규모에 따라 달라질 수 있다”고 말했다. 고객이 패키지를 사용하지 않은 경우 비용이 줄어들 수 있다는 취지다.

한편 KT는 지난해 결산 주주환원으로 주당 600원의 현금 배당을 결정했다. 이에 따라 연간 주당 배당금은 2400원으로 전년 대비 20% 늘었다. 배당 기준일은 오는 25일이며, 배당금은 3월 정기 주주총회 승인 이후 지급된다.

KT는 기업가치 제고를 위해 2028년까지 총 1조원 규모의 자사주 매입 및 소각도 추진하고 있다. 올해는 총 2500억원 규모의 자사주 매입·소각이 예정돼 있다.