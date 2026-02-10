창간 80주년 경향신문

한국출판인회의 제14대 회장에 홍영완 윌북 대표 선출

본문 요약

한국출판인회의 제14대 회장에 홍영완 윌북 대표가 선출됐다.

홍 회장은 세종도서 운영위원장, 한국출판인회의 부회장·정책위원장 등을 맡았다.

홍 회장은 인공지능 시대에도 지속가능한 출판 환경을 위한 준비를 강조했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

한국출판인회의 제14대 회장에 홍영완 윌북 대표 선출

입력 2026.02.10 18:22

수정 2026.02.10 18:24

  • 배문규 기자

  • 기사를 재생 중이에요

홍영완 윌북 대표. 한국출판인회의 제공

한국출판인회의 제14대 회장에 홍영완 윌북 대표가 선출됐다.

한국출판인회의는 10일 개최된 제27차 정기총회에서 홍 대표를 회장으로 선출했다고 밝혔다. 임기는 3년이다.

이번 선거에 단일 후보로 출마한 홍 신임 회장은 전체 투표자의 약 98%의 지지를 얻어 당선됐다. 홍 회장은 세종도서 운영위원장, 한국출판인회의 부회장·정책위원장 등을 맡았다.

홍 회장은 인공지능(AI) 시대에도 지속가능한 출판 환경을 위한 준비를 강조했다. ‘한국출판인회의 AI 위원회’를 신설해 ‘인공지능기본법’에 저작권자와 출판권자의 권리 보호 조항을 명문화하고 국가 AI 정책에 출판 보호 규정을 도입할 계획이다.

한국 책의 해외 진출을 뒷받침하는 ‘K-출판 세계화 지원 사업’도 추진한다. ‘출판콘텐츠 제작비 세액공제 연내 도입’, ‘독서 문해력 지수’ 개발·보급도 주요 과제로 추진하기로 했다.

홍 회장은 “AI와 휴머노이드가 인간의 노동을 대체하는 시대에 인간다움을 지키는 가장 강력한 방법인 ‘독서’를 통해 출판 산업을 발전시켜나가겠다”며 “신설되는 AI 관련 제도 안에서 우리의 권리인 출판권과 저작권을 공고화하고, 이에 상응하는 정책을 함께 개발해 나가겠다”고 밝혔다.

한국출판인회의는 1998년 창립해 500여개 회원사로 구성된 대표적인 출판단체다.

