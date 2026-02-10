창간 80주년 경향신문

리비아 해안서 이주민 탄 보트 전복···53명 사망·실종

경향신문

본문 요약

리비아 해안에서 이주민 55명을 태운 고무보트가 전복되면서 아동 2명을 포함해 최소 53명이 숨지거나 실종됐다.

IOM은 이번 사고로 올해 들어 '중부 지중해 항로'에서 사망하거나 실종된 이주민이 최소 484명으로 늘었다고 밝혔다.

지난 1월 이 항로를 지나다 숨지거나 실종된 이주민은 최소 375명으로 보고됐다.

리비아 해안서 이주민 탄 보트 전복···53명 사망·실종

입력 2026.02.10 19:03

  • 최경윤 기자

지난달 17일(현지시간) 리비아 해안 인근 국제수역의 수색·구조 구역에서 상선 사이더호 선내 바닥에 심각한 탈수와 뱃멀미 증세를 보이는 이주민들이 누워 있다. AFP연합뉴스

지난달 17일(현지시간) 리비아 해안 인근 국제수역의 수색·구조 구역에서 상선 사이더호 선내 바닥에 심각한 탈수와 뱃멀미 증세를 보이는 이주민들이 누워 있다. AFP연합뉴스

리비아 해안에서 이주민 55명을 태운 고무보트가 전복되면서 아동 2명을 포함해 최소 53명이 숨지거나 실종됐다.

유엔 국제이주기구(IOM)는 9일(현지시간) 성명에서 지난 5일 밤 아프리카 출신 이주민 55명을 태운 보트가 리비아 서부 도시 자와이야를 출발해 6일 오전 자와라 북쪽 해상에서 전복됐다고 밝혔다.

리비아 당국의 수색·구조 작업으로 탑승자 중 나이지리아 국적 여성 2명만 구조됐다. 생존자 가운데 한 명은 남편을, 다른 한 명은 두 아이를 이번 사고로 잃었다고 IOM은 전했다.

IOM은 이번 사고로 올해 들어 ‘중부 지중해 항로’에서 사망하거나 실종된 이주민이 최소 484명으로 늘었다고 밝혔다. 지난 1월 이 항로를 지나다 숨지거나 실종된 이주민은 최소 375명으로 보고됐다. 지난해 지중해에서 숨지거나 실종된 이민자 1983명 가운데 1300명 이상도 이 항로를 이용하다 사고를 당했다고 IOM은 밝혔다.

북아프리카에서 출발해 이탈리아로 향하는 중부 지중해 항로는 세계에서 가장 위험한 이주 경로 가운데 하나로 꼽힌다. 유럽으로 향하는 아프리카와 중동 출신 이주민들이 주로 이 항로를 이용하지만 항해에 부적합한 고무보트나 목선을 타고 이동하다 익사하는 사례가 반복되고 있다.

특히 핵심 경유지인 리비아가 2011년 무아마르 카다피 정권 붕괴 이후 밀입국·인신매매 조직의 활동 기반이 되면서 이주민들이 겪는 위험은 더 커졌다. 리비아 내 이주민 구금 시설에서는 강제노동·구타·성폭행·인신매매 등이 자행되고 있다고 알려져 있다. 유엔 위촉 조사단은 이러한 행위가 반인도 범죄에 해당한다고 판단한 바 있다.

IOM은 “이 같은 반복적인 사고는 위험한 해상 횡단을 시도하는 이주민과 난민들이 직면한 지속적이고 치명적인 위험을 보여준다”고 지적했다. IOM은 2014년 이후 북아프리카 해안을 거쳐 유럽으로 이동하다 사망하거나 실종된 이주민이 약 3만4000명에 달하는 것으로 보고 있다.

댓글