2027 프리미어 12서 일·대만 이겨야…한국 야구, LA 올림픽 본선 직행한다

6개국 중 개최국 미국 자동진출 미주대륙국은 WBC 상위 2개국 아 최강자 안 되면 최종예선 경쟁

한국 야구가 2028년 LA 하계 올림픽 본선에 직행하려면 2027 프리미어 12에서 일본과 대만을 꺾어야 하게 됐다.



세계야구소프트볼연맹(WBSC)은 10일 LA 올림픽 야구 본선 진출국 결정 방식을 확정해 발표했다.



올림픽에는 6개국이 출전한다. 올림픽 개최국인 미국은 자동으로 진출한다. 미국을 제외한 미주 대륙 국가들은 오는 3월 월드베이스볼클래식(WBC)에서 진출국을 가린다. 상위 2개 팀에 올림픽 본선행 티켓이 주어진다.



아시아와 유럽·오세아니아 국가들은 2027년 열리는 WBSC 프리미어12 순위가 중요하다. 이 대회에서 가장 높은 순위에 오르는 아시아 1개국, 유럽·오세아니아 1개국이 LA 올림픽에 출전할 수 있다.



즉 한국은 2027 프리미어12에서 일본과 대만을 모두 꺾고 더 높은 순위에 올라야 LA 올림픽 본선에 나갈 수 있다. 한국은 프리미어12 본선에는 직행하지만 대회 참가국이 12개국에서 16개국으로 대폭 늘어 변수가 많아졌다.



2021년 도쿄 올림픽에서는 주최국인 일본이 자동 출전권을 부여받은 것이 한국에 호재였다.



한국은 2019년 열린 프리미어12에서 우승국 일본에 이어 준우승을 차지했지만 본선 진출 티켓을 따냈다. 이번에는 일본과도 경쟁해야 하는 터라 이전 대회에 비해 문은 더 좁아졌다.



한국이 내년 프리미어 12에서 아시아 최강자가 되지 못하면 올림픽 최종 예선을 치르는 길밖에 없다. 최종 예선에서는 6개국이 본선행 티켓 1장을 두고 경쟁한다. 1위만 올림픽 본선 무대를 밟을 수 있다.



리카르도 프라카리 WBSC 회장은 “LA 올림픽 본선 진출국을 가려내기 위한 이번 시스템은 세계적인 수준의 토너먼트를 개최하려는 의지를 반영했다. 각 지역의 훌륭한 팀들이 최고 수준의 국제 대회에 참가할 수 있도록 확실한 기회를 보장했다”며 “그 과정에서 야구의 위상과 다양성, 인기를 확인할 수 있을 것이다. 각국 연맹과 선수단, 국제올림픽위원회(IOC) 등과 긴밀히 협력해 훌륭한 대회를 치르기를 희망한다”고 밝혔다.

