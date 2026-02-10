감독이 경기에 지각하는 삼성

KT전 2쿼터 도착 ‘초유의 사태’ 이대성 부상·외인 선수 폭주 등 올시즌 현재 9위 ‘끝 모를 추락’

경기를 시작하는데 감독이 없었다. 프로농구 29년 역사상 한 번도 없던 일이다.



김효범 서울 삼성 감독이 지난 9일 수원 KT전에 ‘지각’하는 초유의 사태를 일으켰다. 2쿼터에야 경기장에 도착했지만 경기 중에는 벤치 합류가 불가해 3쿼터부터 뒤늦게 지휘봉을 잡았다. 경기 후에도 “피치 못할 개인사”라며 해명하지 않았다. “감성팔이 하고 싶지 않다”는 말만 남겼다.



김 감독은 경기 1시간 전에야 구단에 늦는다는 연락을 한 것으로 알려졌다. 한국농구연맹(KBL) 규정상 감독은 경기 시작 60분 전까지 경기장에 도착해야 한다. 무슨 사정이었든, 충분한 시간을 두고 구단에 공유하지 않은 채 전반전을 통째로 비운 책임감 부재는 프로 감독으로서 비판을 피하기 어렵다.



삼성은 ‘잡음’이 많은 팀이다. 몇년간 선수단에서 음주 사고가 줄줄이 나왔다. 전도유망하다고 했던 선수들이 중징계를 받았고 코트에서 사라졌다. 매년 최하위 수모를 겪던 중이었다. 최고 스타 출신 이상민 감독도 성적 부진과 선수단 관리를 책임지고 물러났다.



현재 삼성 역시 선수단 기강은 문제다. 외국인 에이스 앤드류 니콜슨은 지난달 창원 LG전에서 퇴장당한 뒤 라커룸으로 향하면서 실내 사이클 기구를 밀어 넘어뜨렸다. KBL 징계와 별도로 김 감독이 자체 1경기 출전 정지 징계를 줬다. 니콜슨은 앞서서도 작전타임 중 동료 이관희와 언쟁을 벌이는 등 태도 논란이 누적된 상태였다.



되는 게 없다. 몇년간 김시래, 이정현 등 리그 특급 가드들을 영입하고도 꼴찌를 벗어나지 못한 삼성은 이대성까지 공들여 데려왔지만 2년 연속 활용하지 못하고 있다. 자유계약선수(FA)로 일본에 나가 한 시즌 뛴 이대성은 2024~2025시즌 전 삼성과 계약하며 국내 복귀했다. 원소속구단이던 한국가스공사가 뒤늦게 주장한 ‘보상 논란’ 속에 삼성은 이대성을 영입하며 엄청난 소모전을 감수했다. 그러나 지난 시즌에도, 올 시즌에도 이대성은 부상으로 시즌을 거의 뛰지 못하고 있다.



삼성은 지난 시즌까지 4시즌 연속 최하위에 머물렀다. 올 시즌도 10일 현재 12승27패로 9위다. 꼴찌 한국가스공사에 불과 0.5경기 차 앞서 있다.



최하위권을 도저히 벗어나지 못하고 있는 와중에 또 잡음이 나오고 말았다. 선수라고 해도 상상할 수 없는 사태가 감독에게서 발생했다. KBL은 징계 검토에 착수했고, 구단도 자체 조치를 예고했다.

