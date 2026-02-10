‘은’ 이어 ‘동’까지…설상의 반란

롯데그룹, 2014년부터 전폭 후원 국제대회·해외훈련 등 성과 톡톡

눈밭 위의 한국이 달라졌다. 2026년 밀라노·코르티나담페초 올림픽에서 벌써 메달이 2개나 나왔다. 2018년 평창 올림픽에서 이상호의 남자 평행대회전 은메달이 유일한 수확이었던 한국 스키·스노보드가 새 역사를 쓰고 있다.



현장에서는 ‘투자’를 원동력으로 꼽는다. 대한스키·스노보드협회는 2014년부터 롯데그룹의 후원을 받고 있다. 이후 롯데는 대한스키·스노보드협회 회장사로서 300억원 이상을 후원했다. 꾸준한 투자가 재능 있는 선수들의 등장과 맞물려 시너지 효과를 냈다고 분석된다.



설상 종목의 국제 경쟁력을 키우려면 선수단 장비 지원과 훈련 여건 개선, 동시에 1년 내내 이어지는 국제대회 출전 비용 등 상당한 투자가 필요하다. 선수들 스스로 훈련 여건의 변화를 실감하고 있다. 해외 훈련도 대한체육회에서 받는 국고 지원으로는 15일 남짓 가능하지만 스키·스노보드 선수들은 풍족해진 자체 예산을 통해 25일까지 소화하고 있다.



이번 대회 남자 평행대회전 은메달을 따고 10일 귀국한 김상겸은 “눈을 찾아다니는 우리 현실을 감안할 때 모든 게 돈인데, 평창 올림픽 이후 훈련 환경과 지원 수준이 달라졌다”고 말했다.



이상헌 스노보드 알파인 대표팀 감독은 “국내에는 훈련장이 없다. 평창 올림픽 당시 정선에 만든 알파인경기장은 폐쇄됐다. 알파인 계열은 지원스태프만 6명이 필요하다. 지원이 없으면 돌아갈 수 없는 종목”이라고 했다.



시간의 흐름은 자연스럽게 한국이 두각을 보이기 시작하는 요인이 된다.



1980년대 중반 이후 스노보드를 즐기기 시작한 1세대가 부모가 되면서 그 자녀들이 선수가 되고 성장해 국제대회에 나가고 있다. 스노보드 프리스타일 계열에서 처음 메달을 따낸 유승은을 비롯해 이번 대회 하프파이프 메달에 도전하는 이채운(20·경희대), 최가온(18·세화여고) 모두 아버지를 통해 스노보드를 접했다는 공통점이 있다.



이 감독은 “마침 프리스타일 계열은 아시아 선수들이 체형적으로 더 유리해 집중적으로 입문했다고 본다. 일본과 중국이 이 계열에 강세였고, 한국까지 이제 경쟁 구도에 포함된 것”이라고 밝혔다.

