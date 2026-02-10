김재열 IOC 집행위원 “후배 스포츠 행정가 성장 도울 것”

이번 올림픽 끝난 후 집행위 합류 “스케이팅, 청년들 사랑받게 해야”

한국인으로는 두 번째로 국제올림픽위원회(IOC) 집행위원회에 입성한 김재열 국제빙상경기연맹(ISU) 회장(58·사진)이 젊은 한국인 스포츠 행정가 양성을 위해 노력하겠다는 포부를 밝혔다.



김 회장은 9일 밤 이탈리아 밀라노에 마련된 ISU 홍보관 ‘홈 오브 스케이팅’에서 국내 취재진을 만나 “많은 선배 원로들의 노력이 국제 스포츠 사회에서 증명됐기에 당선될 수 있었다”고 밝혔다.



김 회장은 지난 4일 열린 제145차 IOC 총회 집행위원 선거에서 유효표 100표 중 찬성 84표를 받아 4년 임기의 집행위원으로 선출됐다.



한국인이 집행위원으로 뽑힌 것은 고 김운용 전 IOC 부위원장에 이어 두 번째다. IOC 내 최고 의사결정기구인 집행위원회에서 활동하며 올림픽 개최지 선정 등 주요 정책과 현안을 결정하는 자리인 만큼 한국 스포츠 외교에 큰 도움이 되리라는 기대감이 크다.



김 회장은 “선거는 끝났지만 이번 대회가 끝나야 내가 합류하게 돼 아직 집행위원 업무를 경험하지는 못했다”며 “한국의 대회 유치와 성공적 운영에 대한 만족도가 높고 많은 신뢰를 쌓았다”고 IOC의 분위기를 전했다.



‘한국인’으로서 세계 스포츠 행정의 최중심에 서게 된 김 회장은 “책임감을 많이 느낀다”고 밝혔다.



김 회장은 “지난 가을 스위스 로잔에서 IOC, ISU를 비롯해 다른 국제 스포츠 연맹에서 일하는 젊은 한국인 직원 30여명과 만나는 시간을 가졌다”며 “2018 평창 올림픽 때는 12명 정도였는데 그동안 많이 증가했다. 평창 조직위에서 일하던 젊은이들이 로잔에 정착한 게 자랑스러웠다”고 했다. 그리고 “젊은 후배들이 국제 스포츠 행정에서 성장하도록 돕고 싶다”고 강조했다.



김 회장은 “스케이팅이 앞으로 젊은이들에게 어떻게 더 사랑받을 수 있을지를 고민한다”며 ISU 수장으로 추진 중인 다양한 개혁 프로그램도 밝혔다. 젊은 팬들을 흡수해야 또 다른 미래를 꿈꿀 수 있다는 생각에서다.

