막내도 날았다…18세 유승은, 스노보드 빅에어 ‘동’

초등 3학년 때 스키장 갔다가 입문

발목·손목 골절…1년 재활 후 결실

우상 같은 선수들과 ‘과감한 승부’

“우리도 할 수 있다는 걸 보여줬죠”

누구도 예상치 못한 전개다.



1989년생 스노보드 대표팀 ‘맏형’ 김상겸(37·하이원)이 깜짝 은메달로 대한민국을 놀라게 하더니 2008년생 ‘막내’ 유승은(18·성복고)이 역대급 동메달로 분위기를 확 달궜다.



유승은은 10일 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선에서 171점을 획득, 무라세 고코모(일본·179점), 조이 사도스키 시넛(뉴질랜드·172.25점)에 이어 3위를 차지했다. 이번 대회 한국의 두 번째 메달이자 한국 스노보드 사상 세 번째 메달, 그리고 여자 스키·스노보드 최초의 메달이다.



앞선 2개의 메달 주인공 이상호(2018 평창 은메달)와 김상겸은 스노보드를 타고 속도를 겨루는 알파인 종목이다. 유승은이 뛴 빅에어는 30m 넘는 슬로프에서 활강한 뒤 대형 점프대에서 도약해 점프와 회전, 착지, 비거리 등을 겨루는 프리스타일 종목이다. ‘강심장’만 살아남는다는 프리스타일 중에서도 가장 난도가 높고 부상 위험이 큰 종목으로 꼽힌다. 한국에서는 그동안 이 종목으로 올림픽에 출전한 여자 선수 자체가 없었다. 처음 출전한 유승은의 동메달은 금메달만큼이나 놀랍고 기념비적인 성과다.



초등학교 3학년 때 아버지를 따라 스키장에 놀러갔다가 스노보드에 입문한 유승은은 일찍이 기대주로 불렸지만 두 차례 큰 부상을 겪고 성장세에 제동이 걸렸다. 2024년 오른쪽 발목이 골절됐고, 1년여 재활 끝에 복귀해서는 손목이 골절됐다. 선수 커리어를 위협할 만한 부상이었다.



그러나 유승은은 아무도 기대 못했던 올림픽 메달리스트가 됐다.



유승은은 메달 직후 인터뷰에서 “1년 동안 부상으로 많은 것을 할 수 없었다. 이번 경험은 ‘다음에도 할 수 있다’는 용기를 줬다. 나 자신이 정말 자랑스럽다”고 말했다. 그러면서 “대한민국을 대표해 스노보드를 탈 수 있어 무척 영광이다. 우리도 스노보드를 이 정도로 탈 수 있다는 걸 보여준 것 같다”고 자랑스럽게 말했다.



결선에는 올림픽 입상 경력자들이 즐비했다. 금메달의 무라세, 은메달의 시넛은 평소 유승은이 존경하던 선수들이다. 이 종목 올림픽 3연패에 도전한 안나 가서(오스트리아)도 있었다. 평소 우러러보던 특급 선수들 틈에서 유승은은 과감하게 자신의 플레이를 펼쳤다.



1차 시기에서는 몸 뒤쪽으로 네 바퀴를 회전하는 ‘백사이드 트리플콕 1440’을 깔끔하게 성공했다. 전엔 한 번도 착지에 성공하지 못한 기술이다.



2차 시기에서는 방향을 바꿔 앞으로 네 바퀴 도는 고난도 기술을 완수했다. 유승은은 2차 시기를 마친 뒤 자신의 한계를 넘어섰다는 듯 보드를 내던지며 기뻐했다.



이미 목표를 초과 달성한 스노보드는 이제 ‘다음 메달’을 기대한다.



여자 하프파이프의 최가온(세화여고)이 대기 중이다. 이번 시즌 월드컵 3승을 거둔 최가온은 외신에서도 유력한 금메달 후보로 지목되고 있다.