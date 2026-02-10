혁신당 “이제부터 진짜 지분 싸움”…여당과 선거연대 고심

조국 출마 지역 치열한 협상 예상 ‘제3당 자생력 확보해야’ 분석도

조국혁신당이 10일 더불어민주당의 합당 논의 중단으로 6·3 지방선거에서 민주당과 협상하며 제3당으로서의 자생력도 확보해야 한다는 분석이 나온다. 혁신당이 통합추진준비위원회를 설치해 선거 뒤 논의를 이어가자는 민주당 제안을 받아들이면 양당의 선거연대가 유력해 보인다.



조국 혁신당 대표(사진)는 이날 저녁 페이스북에 “오후 8시40분쯤 정청래 민주당 대표께서 전화를 주셔서 합당 건에 대한 민주당의 최종 입장을 알려주셨다. 그리고 민주당 최고위원회의 입장 발표를 들었다”며 “혁신당의 입장을 내일(11일) 오전 8시30분 긴급 최고위원회의를 개최한 뒤 밝히겠다”고 했다.



합당 제안 이전 혁신당은 지지세가 강한 호남권에는 독자 후보를 내고, 나머지 지역은 선거 직전 민주당과의 협상을 통해 지분을 최대한 확보하는 전략을 펴려 했다. 정청래 민주당 대표의 지난달 22일 합당 제안 이후 합당 논의에 휩쓸리며 민주당과의 차별점을 내세워 지지를 호소했던 전략이 흔들렸다는 분석이 나온다.



혁신당의 최우선 목표는 당 간판인조국 대표의 원내 진출이 될 것으로 보인다. 조 대표는 광역단체장보다 국회의원 재보궐선거 출마 쪽에 무게를 두는 것으로 전해졌다. 혁신당 한 의원은 이날 “합당은 명분 싸움이었지만 이제 선거연대는 진짜 지분 싸움”이라고 했다.



조 대표 출마 지역을 두고 민주당과 치열한 협상이 벌어질 수 있다. 현재 재보선이 확정된 지역구는 인천 계양을, 충남 아산을, 전북 군산·김제·부안갑, 경기 평택을 등으로 모두 민주당 강세 지역이다. 이재명 대통령의 지역구였던 인천 계양을에는 이 대통령 측근인 김남준 청와대 대변인의 출마가 거론되고 있어 다른 지역구를 협상할 것으로 예상된다. 황운하 혁신당 의원이 출마하는 세종시장 선거, 호남권을 제외한 광역·기초의회 선거 등도 협상 테이블에 올라갈 가능성이 높다.



정 대표가 지방선거 후 합당 논의를 주장했지만 실제 이뤄질지는 미지수다. 지방선거 직후인 8월 신임 민주당 대표를 선출하는 전당대회가 예정돼 있어 양당 내부 상황이 급변할 수 있다.

