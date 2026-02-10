창간 80주년 경향신문

“예전 같으면 지지층 의견 쏠렸을 텐데” 김어준·유시민 ‘합당’ 입김 안 통했다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

더불어민주당과 조국혁신당 간 합당이 10일 무산 수순을 밟게 되면서 합당을 지지해온 방송인 김어준씨와 유시민 작가의 위상이 달라졌다는 분석이 나온다.

유 작가 역시 지난 2일 김씨의 방송에 출연해 "조국 대표는 대통령이 돼서 나라를 책임질 자세를 갖고 있다면 빨리 합쳐야 한다"며 "합당에 반대하는 사람은 합당에 반대하는 이유를 얘기해야 하고, 절차를 가지고 시비를 걸면 안 된다"고 말했다.

합당을 반대한 일부 여당 의원들은 두 사람의 실명을 거론하며 날을 세웠다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“예전 같으면 지지층 의견 쏠렸을 텐데” 김어준·유시민 ‘합당’ 입김 안 통했다

입력 2026.02.10 20:15

수정 2026.02.10 22:24

펼치기/접기
  • 이유진 기자

  • 기사를 재생 중이에요

유시민 작가(왼쪽)가 지난 2일 유튜브 방송 < 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 방송인 김어준씨와 대화를 나누고 있다. 유튜브 갈무리

유시민 작가(왼쪽)가 지난 2일 유튜브 방송 < 김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에 출연해 방송인 김어준씨와 대화를 나누고 있다. 유튜브 갈무리

김씨 “당대표로서 했어야 할 일”
유씨 “절차로 시비 걸면 안 돼”
‘합당 반대’ 일부 비토 정서 표출
“김어준은 민주당 지도부 아니야”

더불어민주당과 조국혁신당 간 합당이 10일 무산되면서 합당을 지지해온 방송인 김어준씨(오른쪽 사진)와 유시민 작가(왼쪽)의 위상이 달라졌다는 분석이 나온다.

합당을 반대한 방송인 이동형씨는 전날 저녁 CBS 라디오에 출연해 합당 불발을 예측하며 “정청래 대표도 합당하자면 다 찬성할 줄 알았을 것”이라며 “예전 같으면 김어준, 유시민이 움직였으면 지지층이 다 한쪽으로 의견이 쏠렸는데 안 쏠리지 않냐”고 말했다.

이씨는 “(정 대표가) 새로운 당원들을 생각 못한 것”이라며 “이 사람들은 이재명을 보고 (당에) 들어온 사람들이다. 문재인과 조국에 대한 부채가 없는 사람들”이라고 했다.

앞서 정 대표의 합당 제안 다음날인 지난달 23일 김씨는 자신의 유튜브 방송 <김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장>에서 “욕먹을지도 모르지만 당대표로서 했어야만 하는 일”이라고 말했다. 김씨는 정 대표와 가까운 사이로 알려졌다.

유 작가 역시 지난 2일 김씨의 방송에 출연해 “조국 대표는 대통령이 돼서 나라를 책임질 자세를 갖고 있다면 (당을) 빨리 합쳐야 한다”며 “합당에 반대하는 사람은 합당에 반대하는 이유를 얘기해야 하고, 절차를 가지고 시비를 걸면 안 된다”고 말했다.

합당을 반대한 일부 여당 의원들은 두 사람의 실명을 거론하며 날을 세웠다. 김씨에 대한 당내 비토 정서가 외부로 표출되는 일 자체가 달라진 상황을 보여주는 것이란 해석이 나왔다. 합당을 반대한 강득구 최고위원은 지난 7일 페이스북에서 “유시민, 김어준 두 인물은 비판 불가의 성역이 된 것처럼 보인다”면서 “정치인이 아니기에 어떠한 의견도 낼 수 있다. 다만 지난 대선 당시와 지금의 정치 지형을 동일 선상에서 비교하는 주장에는 동의할 수 없다”고 밝혔다.

박홍근 민주당 의원은 전날 YTN 라디오 인터뷰에서 합당 관련 이른바 ‘김어준 기획설’에 대해 “얼토당토않은 것”이라면서도 “김어준씨가 우리 당의 지도부는 아니지 않나”라고 말했다. 박 의원은 “민주정당으로서 민주적 절차에 따른 의사결정 시스템이 있는 것”이라며 “그런 것을 우선 판단해야 될 것이고, 다양한 목소리는 우리가 경청하면 될 일”이라고 했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글