“정무 대참사” 여당 내 ‘정청래 책임론’…대표 연임에 빨간불

경향신문

더불어민주당과 조국혁신당 간 합당이 10일 무산 수순에 들어가면서 합당을 전격 제안한 정청래 민주당 대표의 리더십이 큰 타격을 받았다.

반면 한 중진 의원은 " 지방선거를 이기면 동력이 다시 생긴다고 보겠지만 내란 심판의 성격이 크지, 정 대표의 공이냐는 또 다른 평가가 나올 것"이라고 했다.

정 대표는 합당 논의에서 드러난 당내 갈등을 봉합해야 하는 과제를 안게 됐다.

"정무 대참사" 여당 내 '정청래 책임론'…대표 연임에 빨간불

입력 2026.02.10 20:17

최고위원회의 마치고 더불어민주당 정청래 대표와 한병도 원내대표, 최고위원들이 10일 국회에서 조국혁신당과의 합당 논의를 주제로 비공개 최고위원회의를 마친 뒤 발표에 앞서 인사하고 있다. 연합뉴스

특검 추천 ‘실책’ 이어 리더십 타격…정 “당원들·혁신당에 사과”
당내 “1인1표제에도 연임은 어려울 것” “지방선거 결과에 달려”

더불어민주당과 조국혁신당 간 합당이 10일 무산되면서 합당을 전격 제안한 정청래 민주당 대표의 리더십이 큰 타격을 받았다. 당대표 연임 도전에도 빨간불이 켜졌다는 평가가 나온다. 6·3 지방선거 전 당내 통합과 당·청관계 회복의 과제를 안게 됐다.

정 대표는 이날 저녁 국회에서 최고위원회의를 마치고 기자들과 만나 “그동안 통합 논의 과정에서 있었던 모든 일은 저의 부족함 때문”이라며 “국민 여러분과 민주당 당원들 그리고 혁신당 당원들께 사과드린다”고 말했다. 정 대표는 “앞으로 민주당 지도부는 더욱 단결하고 더 낮은 자세로 지방선거 승리, 이재명 정부 성공을 위해 최선의 노력을 다할 것”이라며 “앞으로 더 잘하겠다”고 했다.

합당 무산으로 정 대표 리더십 훼손은 불가피해 보인다. 정 대표는 지난달 22일 “고독한 결단”이라며 최고위원들과 사전 협의 없이 합당을 전격 발표해 즉각 절차 시비를 불러왔다. 코스피 지수가 5000을 찍은 날 대형 돌발 이슈를 던져 정부 성과를 가린다는 비판에도 직면했다.

특히 정 대표가 합당 제안 후 비공개 석상에서 ‘청와대와 조율을 거쳤다’는 취지로 수습에 나섰지만 당무에 이재명 대통령을 끌어들였다는 지적도 나왔다. 재선 A의원은 “자기 책임을 회피하고 (제안) 배경을 해석하게 만들어 부적절했다”고 평가했다. 정 대표가 연임을 노리고 합당을 추진했다는 논란까지 제기됐다. 특히 합당 논란이 민주당의 2차 종합특검 후보 추천 문제와 결부되면서 정 대표의 입지는 더욱 줄어들게 됐다.

정 대표 연임 도전에도 적신호가 켜졌다는 관측이 나온다. 초선 B의원은 “(정 대표는) 그나마 당원들에게 일정 지지를 받았는데, 2차 종합특검 후보 추천부터 여러 당내 분란으로 선을 너무 넘어버렸다. 그야말로 정무 대참사”라고 말했다. 초선 C의원은 “(대의원·권리당원) 1인1표제가 (8월 전당대회에서) 적용돼도 지금 분위기로는 연임은 어려울 것”이라고 했다.

지방선거 성적표에 따라 정 대표가 회복할 여지는 충분하다는 전망도 있다. 재선 D의원은 “아직 (전당대회까지) 많이 남아 있고, 선거를 대승으로 이끌면 잊히는 사안들”이라며 “(연임 전망은) 지방선거 결과에 따라 다를 것”이라고 말했다. 반면 한 중진 의원은 “(정 대표 쪽에선) 지방선거를 이기면 (연임) 동력이 다시 생긴다고 보겠지만 (선거 결과를 두고) 내란 심판의 성격이 크지, 정 대표의 공이냐는 또 다른 평가가 나올 것”이라고 했다.

정 대표는 합당 논의에서 드러난 당내 갈등을 봉합해야 하는 과제를 안게 됐다. 다만 경선 규칙이나 공천 등을 두고 비당권파와의 갈등이 재연될 가능성을 배제할 수 없다. 혁신당과의 선거연대도 풀어야 할 숙제다. 이상 기류인 당·청관계도 회복해야 할 것으로 보인다. 청와대 근무 경험이 있는 한 의원은 “당이 의사결정을 할 때 대통령을 자꾸 끌어들이는 건 바람직하지 않다. 고위당정협의회에서 잡힌 방향(을 당이 크게 틀지 않는 것)이 중요하다”고 말했다.

댓글