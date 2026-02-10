“공동현관 출입코드 유출, 5만건 아닌 2609건이다” 정부에 또 반발하는 쿠팡

개인정보를 유출한 쿠팡 전 직원이 배송지 목록을 1억4800만여회나 조회했다는 등의 10일 정부 공식 발표와 관련해 쿠팡 모회사인 쿠팡Inc가 일부 사실관계가 누락됐다며 공개적으로 반박하고 나섰다. 쿠팡의 자체 조사 결과와 관련해 정부와 정면충돌 양상을 빚었던 지난해 12월 상황이 재연될 조짐을 보이고 있다.

쿠팡Inc는 이날 오후 입장문을 내고 “민관합동조사단 보고서는 해당 전 직원이 공동현관 출입 코드에 대해 5만건 조회를 수행했다고 기재하면서도 실제로는 단 2609개 계정에 대한 접근에 한정된 것이라는 검증 결과는 누락했다”고 밝혔다. 클라우드 플랫폼 제공 업체인 아카마이(Akamai) 보안 로그와 사용자 데이터 분석 결과라는 것이 쿠팡 측 설명이다.

이어 “쿠팡 개인정보 사고로 인한 2차 피해의 어떤 증거도 확인되지 않았다”며 “독립 보안 전문 기업 CNS의 최신 분석에 따른 것”이라고도 덧붙였다.

쿠팡Inc는 또 “전 직원은 결제 정보, 금융 정보, 사용자 ID 및 비밀번호, 정부 발급 신분증 등 고도 민감 고객 정보에 접근하지 않았다”며 “아카마이 보안 로그를 통해 검증되었으며, 해당 로그는 2025년 12월 8일 민관합동조사단과 개인정보보호위원회에 전달됐다”고 밝혔다.

배송지 목록을 1억4800만여회 조회한 것과 관련해서도 쿠팡은 “국내에서 거주하던 해당 직원은 스스로 작성한 소프트웨어 프로그램으로 자동조회를 수행한 것”이라며 “해당 데이터가 추가로 제3자에 의해 열람되거나 활용된 정황은 없다”고 밝혔다.

쿠팡Inc는 “민관합동조사단과 개인정보보호위원회는 (전 직원으로부터) 회수된 기기 내에 한국 이용자의 개인정보가 저장돼 있지 않음을 확인하는 포렌식 분석 결과도 보유하고 있다”며 “모든 포렌식 증거는 약 3000개 계정의 사용자 데이터를 저장한 후 이를 삭제했다는 전 직원의 선서 자백 진술과 일관되게 부합한다”고 말했다. 앞서 해당 전 직원이 3000건 데이터를 저장했다고 발표했던 쿠팡 자체조사 결과를 강조하는 것이다.

쿠팡Inc가 이례적으로 직접 나서 한국 정부 발표에 반박하는 자료를 낸 것은 미국 하원 법사위원회 출석과 미국 내 집단소송 가능성을 염두에 둔 것으로 보인다. 미 하원 법사위는 한국 정부가 미국 기업인 쿠팡을 차별하고 있다며 공식 조사에 착수, 해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시대표를 오는 23일 소환했다.