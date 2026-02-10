창간 80주년 경향신문

오세훈 "말로만 탈윤·절윤…장동혁, 유례없는 숙청정치"

국민의힘 소속 오세훈 서울시장이 "말로만 '탈윤한다' '절윤하겠다'고 해서는 국민들이 믿을 수 없는 노릇"이라고 말했다.

오 시장은 국토부가 전날 서울시의 '감사의 정원' 조성 사업에 공사 중지 명령을 하기로 결정한 것을 비판하며 추진 의지를 재확인했다.

오 시장은 " 실시계획을 확정하고 고지하는 권한은 시장에게 있다"며 "100번 양보해 절차상 미비점이 있다면 보완하라고 하는 게 상식"이라고 말했다.

입력 2026.02.10 20:19

  • 김은성 기자

신년 간담회서 국힘 지도부 비판

“국토부 ‘감사의 정원’ 제동 불합리”

질문받는 오세훈 서울시장. 연합뉴스

국민의힘 소속 오세훈 서울시장(사진)이 “말로만 ‘탈윤한다’ ‘절윤하겠다’고 해서는 국민들이 믿을 수 없는 노릇”이라고 말했다. 오 시장은 국토교통부가 서울시의 ‘감사의 정원’ 조성 사업에 공사 중지 명령을 내린 데 대해선 “합리적 법 집행이 아니다”라며 계속 추진 의지를 밝혔다.

오 시장은 10일 서울시청 대회의실에서 신년 기자회견을 열고 “지금 정당사에서 유례없는 일이 벌어지고 있다”며 국민의힘 지도부를 비판했다. 오 시장은 “이른바 숙청정치로 정치적 반대자를 당 밖으로 내모는데 이건 정치가 아니다”라며 “생각이 다른 사람들을 아예 당 밖으로 축출해 정치를 할 수 없도록 배제하거나 징계하고 윤리위에 회부하는 것은 바람직한 정치가 아니다”라고 말했다.

앞서 오 시장은 한동훈 전 대표 제명에 반대하며 장동혁 대표의 사퇴를 요구하는 등 당 지도부와 대립각을 세우고 있다. 오 시장은 일각에서 거론되는 탈당 가능성에 대해선 “전혀 고려하지 않고 있다”고 말했다.

오 시장은 “선거가 다가오고 있는데 (야당 참패 시나리오가 나오는 것은) 장동혁 지도부의 과욕이 빚은 부작용”이라며 “윤석열 전 대통령의 계엄을 두고 잘못됐다고 하는 분이 있고 당시에는 필요했다고 보는 분들이 있는데, 양립할 수 없다. 두 가치를 보듬어 안고 선거를 치르겠다는 것은 과욕”이라고 했다. 그는 “장동혁 지도부가 수도권 선거에서 지면 전국 지방선거에서 패하는 것이라는 위기 의식을 갖고 판단해줄 것을 촉구한다”고 했다.

오 시장은 국토부가 전날 서울시의 ‘감사의 정원’ 조성 사업에 공사 중지 명령을 하기로 결정한 것을 비판하며 추진 의지를 재확인했다. 오 시장은 “(사업의) 실시계획을 확정하고 고지하는 권한은 시장에게 있다”며 “100번 양보해 절차상 미비점이 있다면 보완하라고 하는 게 상식”이라고 말했다.

오 시장은 “공사를 중지시키겠다는 것은 목표를 정해 놓고 수단을 맞춘 것으로 합리적인 법 집행이 아니다”라고 했다. 그는 “2009년 광화문광장 조성 후 2021년과 2022년 확장할 때는 가만히 있던 정부가 이번에는 굳이 규정을 이 잡듯 찾아내 실무적 미비점이 있다고 하는 걸 보면 어떤 국민이 이해하겠나”라며 “서울시는 시민에 의해 선택된 민선자치정부인데 과도한 직권남용을 행사하면 시도 저항권을 행사할 수밖에 없다”고 말했다.

오 시장은 서울시장 출마 선언 시점에 대해선 “당의 경선 공고가 나오지 않은 상태에서 지나치게 서두를 이유가 없다”고 말했다.

