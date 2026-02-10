대형 로펌 전 직원, 변호사 e메일 훔쳐본 후 18억 ‘주식 대박’

다른 1명은 징역형에 16억 벌금

같이 일하는 변호사의 e메일을 몰래 열람해 얻은 정보로 주식을 매매해 이득을 본 전직 법무법인 직원들이 1심 재판에서 중형을 선고받았다.



서울남부지법 형사합의13부(재판장 김상연)는 10일 자본시장법 위반과 정보통신망 침해 혐의로 구속 기소된 법무법인 광장 전 직원 A씨(40)에 대해 징역 3년6개월에 벌금 60억원, 18억2399만7516원 추징을, B씨(41)에게는 징역 3년에 벌금 16억원, 5억2718만800원 추징을 선고했다. 도주 우려가 없다고 판단해 법정 구속은 하지 않았다.



이들은 법무법인 전산실에서 일하던 2021년 9월부터 2023년 12월까지 관리자 계정으로 기업자금팀 변호사들의 e메일에 접속해 기업 공개매수와 유상증자 등 정보를 알아냈고 이를 토대로 주식 매매를 한 혐의를 받는다. 이런 수법으로 A씨는 18억2399만7516원, B씨는 5억2718만800원의 부당이득을 얻은 것으로 조사됐다. 이들은 가족 명의 계좌나 대출로 끌어모은 돈까지 불법 주식거래에 이용한 것으로 나타났다.



재판부는 “피고인들은 적극적으로 정보를 확보하고 변호사들이 취급하는 e메일을 무단으로 열람까지 했다”며 “자본시장의 공정성, 신뢰성을 훼손하는 중대한 범죄라는 점에서 죄질이 나쁘다”고 지적했다.



재판부는 “피고인들은 수사기관에서부터 이 법정에 이르기까지 여러 차례 진술을 번복하고 확실한 증거가 나오기 전까지 진술을 회피하며 범행을 축소했다”며 “부당이득으로 고가 외제차를 매수하고 아파트를 구입하고, 금융감독원이 조사를 하자 추징을 피하기 위해 차량과 아파트를 처분해 현금화하는 등 범행 이후 정황도 불량하다”고 했다.

