“루브르 절도범보다 더 큰 도둑이…”

문화재 불법 반출한 난징박물원 서화 5점 감정가 속이고 팔아 전 박물원장 등 24명 처벌

중국 3대 박물관으로 꼽히는 난징박물원에 기증된 문화재가 부실하게 관리되고 불법 반출됐다는 의혹이 사실로 드러났다고 당국이 밝혔다. 10일 중국중앙TV(CCTV)에 따르면 난징박물원 기증 문화재 관리 실태를 조사하는 장쑤성 당 위원회와 성 정부 합동 조사팀은 지난 9일 쉬후펑 전 박물원장을 비롯한 24명을 기율 및 법률 위반 혐의로 검찰에 넘겼으며 징계와 처벌 과정이 진행되고 있다고 밝혔다.



난징박물원의 문화재 부실 관리 의혹은 1959년 난징박물원에 서화 137점을 무상 기증한 유명 수집가 팡라이천의 후손들이 일부 작품을 볼 수 없다며 문제를 제기해 촉발됐다. 팡씨의 후손들은 명나라 때 화가 구영의 작품 ‘강남의 봄’을 비롯해 자신들이 기증한 서화 5점을 열람할 수 없다는 사실을 2024년 알게 돼 박물원 측에 진상규명을 요구해왔다. 그러던 중 ‘강남의 봄’이 지난해 4월 경매에 등장했다. 추정 감정가는 약 8800만위안(약 186억원)이었다. 경매는 팡씨 일가의 항의로 취소됐다.



박물원 측은 기증품들이 과거 위작으로 판정돼 처분했다고 주장했다. 이에 팡씨 후손들은 박물원 측이 허위 감정으로 조상의 명예를 훼손했다고 맞섰고 기증품 반환 소송을 제기했다. 진실 공방이 벌어지는 상황에서 지난해 말 박물원 직원 궈리뎬이 쉬 전 원장이 문화재 반출에 개입했다고 고발했다. 여론의 관심이 커지자 장쑤성 당정은 지난해 12월23일 국가문화재국 감독하에 합동 조사팀을 구성해 조사에 착수했다.



조사 보고서에 따르면 박물원 측은 1990년대 ‘강남의 봄’을 장쑤성 문물총점(국영 유물 전문 매매점)으로 이관했다. 1997년 문물총점의 서예·그림 수장고 관리인이자 판매원이던 장모씨는 자신의 직위를 이용해 그림 가격 표시를 감정가의 10분의 1 수준으로 고친 후 지인들이 이를 구입하게 했다. 이들은 ‘강남의 봄’을 서화상에게 비싼 값에 팔았다. 팡씨 후손이 기증한 다른 그림 4점도 반출됐다.



난징박물원 문화재 반출에 쉬 전 원장이 개입했다는 의혹은 프랑스 루브르박물관 도난 사건이 주목받았을 때 불거졌다. 중국 온라인에서는 “진정한 대도둑은 파리가 아니라 난징에 있었다”는 개탄이 나왔다.



난징박물원은 공식 사과문을 통해 “이번 일을 통해 큰 교훈을 얻었다”고 밝혔다.

