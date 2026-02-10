창간 80주년 경향신문

수출 7000억달러 대기업 쏠림 최고 10대 기업, 40%…반도체 주도

경향신문

본문 요약

지난해 한국 수출액이 처음으로 7000억달러를 넘어섰으나 수출액의 40% 가까이가 상위 10대 기업에 쏠린 것으로 나타났다.

상위 100대 기업의 수출액 비중은 67.1%로 1년 전보다 0.4%포인트 늘었다.

100대 기업이 전체 수출액 3분의 2 이상을 차지한 것이다.

수출 7000억달러 대기업 쏠림 최고 10대 기업, 40%…반도체 주도

입력 2026.02.10 20:41

수출 7000억달러 대기업 쏠림 최고 10대 기업, 40%…반도체 주도

지난해 한국 수출액이 처음으로 7000억달러를 넘어섰으나 수출액의 40% 가까이가 상위 10대 기업에 쏠린 것으로 나타났다. 대기업 중심을 비롯해 산업별 양극화 현상이 심화한 것이다. 특히 반도체 등을 빼면 다른 제조업은 부진했다.

국가데이터처와 관세청이 10일 발표한 ‘2025년 4분기 및 연간 기업 특성별 무역통계(잠정) 결과’를 보면, 지난해 수출액은 1년 전보다 3.8% 증가한 7094억달러로 집계됐다. 연간 수출이 7000억달러를 돌파한 것은 처음이다.

이 중 삼성전자·SK하이닉스·현대자동차·LG전자 등 수출액 상위 10대 기업의 비중이 2.4%포인트 증가해 전체의 39%를 차지했다. 2010년 관련 통계 작성 이래 가장 높은 비중이다.

상위 100대 기업으로 넓혀봐도 대기업 쏠림은 심해졌다. 상위 100대 기업의 수출액 비중은 67.1%로 1년 전보다 0.4%포인트 늘었다.

100대 기업이 전체 수출액 3분의 2 이상을 차지한 것이다. 이는 2014년(67.4%) 이래 최대치다.

업종별로는 반도체가 수출 증가를 주도했다. 지난해 전체 수출 7094억달러 중 반도체 수출은 1734억달러로 약 24.4%에 달했다. 반도체 수출은 1년 전보다 22% 늘었다. 반면 미국 관세 정책 여파로 자동차 수출은 주춤했다. 지난해 자동차·자전거 수출액은 515억달러로 1년 전보다 6.7% 감소했다.

산업별로 보면 제조업과 광제조업에서는 지난해 수출이 각각 5.1%씩 늘었지만, 중소기업이 많은 도소매업에서는 6.3% 줄었다. 제조업 중에서는 반도체 등 전기전자가 12.5%, 운송장비가 3.6% 증가했다. ‘K푸드 열풍’을 타고 라면을 비롯한 음식료품에서도 2.9% 늘었다.

반면 목재종이(-10.4%), 섬유의복(-8.8%), 석유화학(-9.0%), 금속제품(-0.9%)은 부진을 면치 못했다.

기업 규모별로는 대기업(3.4%), 중견기업(2.0%), 중소기업(7.2%)에서 모두 증가했다.

지난해 4분기 수출액은 1898억달러로 1년 전보다 8.4% 늘어났다. 상위 10대 기업이 전체 수출액에서 차지하는 비중은 43.4%로, 분기별 통계를 작성한 2015년 이래 역대 최대치다. 100대 기업은 69.1%였다.

