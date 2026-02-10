주식·채권 4조원어치 팔아 서울 집 샀다

작년 6·27 대출 규제 강화 이후 금융자산으로 매수 자금 조달 강남 3구·용산은 비중 15% 넘어

지난해 9월 서울 강동구 아파트를 매수한 A씨(52)는 그동안 투자했던 주식과 금, 채권 등 금융자산을 모두 팔아 주택자금에 보탰다. 대략 주택 구입 금액의 10% 정도였다.



A씨는 “지난 1년 새 금융자산 가치가 크게 올라 주택자금을 마련하는 데 꽤 도움이 됐다”며 “증시가 계속 올라서 아쉬웠지만 대출금리가 워낙 높아 주식을 파는 게 낫다고 생각했다”고 말했다.



그는 “주식 팔고 난 차익도 결국 다 안전자산인 부동산으로 이동하지 않을까 생각한다”고 덧붙였다.



정부가 6·27 대책으로 대출 규제를 강화하고 10·15 대책을 발표한 지난해 하반기 서울 주택 매수에 흘러든 주식·채권 매각 대금이 2조원을 넘어선 것으로 나타났다. 강남 3구와 용산구 등 고가 주택이 밀집한 지역에선 지난해 말 주택 매수 자금의 15% 이상이 주식·채권에서 조달된 것으로 추산됐다.



국회 국토교통위원회 김종양 국민의힘 의원이 10일 국토교통부에서 받은 서울 주택 매수 자금조달계획서를 보면, 지난해 서울 주택 매수에 활용된 주식·채권 매각 대금은 총 3조8916억원이다.



서울 주택 매수 자금 중 주식과 채권을 팔아 충당한 금액은 2021년 2조58억원에서 2022년 5865억원으로 감소했다가 이후 2023년 1조592억원, 2024년 2조2545억원에서 지난해는 4조원에 가까워졌다. 2년 새 3배가량 급증한 것이다.



특히 대출을 최대 6억원까지로 제한하는 지난해 6·27 대책 발표 이후인 하반기(7~12월) 서울 주택을 구입하는 데 들어간 주식·채권 매각 대금 비중은 4.5%로 대출 규제가 없었던 상반기(3%)보다 소폭 늘었다.



수도권 주택 매수 때 주택담보대출을 6억원 이하로 제한하는 6·27 대책과 규제지역·수도권에서 각각 15억원과 25억원을 초과하는 주택은 4억원, 2억원까지만 주담대를 받도록 한 10·15 대책 영향으로 주택자금 조달에 주식·채권 매각 대금 비중이 커진 것으로 풀이된다.



최근 7개월간 서울 주택 매수에 활용된 주식·채권 매각 대금이 가장 많았던 달은 지난해 10월(5760억원)로, 코스피 지수가 사상 처음으로 4000을 넘긴 달이다.



지난해 주식·채권을 팔아 서울 주택을 사들인 금액은 자치구별로는 강남구가 6536억9400만원으로 25개 자치구 중 가장 컸다. 주택 거래 대금에서 주식·채권 대금이 차지하는 비중은 용산구가 7.1%로 가장 높았다.



자치구별로 월별 최고치를 보면 서울 강남구는 지난해 12월에 전체 주택 거래 대금의 15.6%가 주식·채권 매각 대금(864억4400만원)이었다.



서초구는 12월에 주식·채권 매각 대금 비중이 11.3%(450억6900만원)에 달했고 송파구는 올해 1월 8.5%(468억7400만원)로 최고치를 기록했다.



용산구는 올해 1월 전체 주택 거래 대금의 17.9%(229억2200만원)가 주식·채권 매각 대금이었다.

