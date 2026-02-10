효성중공업, 미 송전망 운영사와 7800억대 전력기기 공급 계약

창사 이래 최대 규모 사업 수주

효성중공업은 10일 공시를 통해 전날 미국 유력 송전망 운영사와 765㎸(킬로볼트)급 초고압 변압기, 전류·전압 제어장치(리액터) 등 전력기기 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 단일 계약으로는 미국 시장에 진출한 한국의 전력기기 기업 중 역대 최대 규모다.



계약 주체는 효성중공업의 미국 판매법인 ‘하이코 아메리카 세일즈&테크’다. 계약 규모는 5억3531만달러(약 7871억원)로, 이는 효성중공업의 2024년 매출액(4조8950억원)의 16.08%에 해당한다. 계약 종료일은 2031년 1월 말이다.



미국은 인공지능(AI) 데이터센터 건설 등으로 전력 수요가 빠르게 늘고 있는 시장으로, 송전 손실이 적고 장거리 송전이 가능한 ‘765㎸ 송전망 구축 사업’이 각광받고 있다.



효성중공업은 미국에서 765㎸ 초고압 변압기의 절반가량을 공급하고 있다.



효성중공업은 이번 수주에 조현준 효성그룹 회장의 역할이 컸다고 강조했다.



조 회장은 지난해 말 임직원 회의에서 “AI 데이터센터 확산으로 전력 인프라는 국가 안보와 직결되는 핵심 산업이 됐다”며 “효성중공업 멤피스 공장과 초고압 기술력을 바탕으로, 미국 전력망 안정화의 대체 불가능한 핵심 파트너로 자리매김해야 한다”고 강조했다.



효성중공업은 “765㎸ 변압기뿐만 아니라 800㎸ 초고압 차단기까지 공급할 수 있는 독보적 라인업을 갖췄다”고 밝혔다.

