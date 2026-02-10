정용진 회장, 설 앞두고 트레이더스 구월점 찾아…매장 안전과 품질관리 당부

정용진 신세계그룹 회장이 지난 9일 트레이더스 인천 구월점을 찾아 “고객들이 많이 찾는 명절 기간이니만큼 매장 안전과 품질 관리에 더욱 힘써달라”고 당부했다고 신세계가 10일 전했다. 정 회장은 식료품 판매대에 고객들이 몰려 있는 것을 보면서 직원들에게 “작은 사고도 나지 않도록 신경 써야 한다”며 “명절을 앞두고 안전한 매장에서 믿고 살 수 있는 좋은 상품들을 제공한다면 점포 이미지가 한층 좋아질 것”이라고 말했다. 그는 인사를 건네는 고객들에게는 “자주 오세요”라고 말했다.



정 회장의 구월점 방문은 지난달 스타필드 마켓 죽전점과 스타필드 빌리지 운정을 찾은 데 이은 올해 3번째 현장 경영이다.



트레이더스는 2010년 신세계그룹이 경기 용인 구성점을 시작으로 문 연 토종 창고형 할인점이다. 지난해 3분기 총 매출이 1조4억원을 기록해 사상 처음으로 분기 매출 1조원을 넘겼다.



지난해 9월 운영을 시작한 구월점은 전국 트레이더스 매장 중 최대 규모(직영·입점 매장 합계 약 1만5437㎡)로, 하남점에 이어 전국에서 두 번째로 매출이 많은 점포다. 신세계그룹은 올해 말 의정부에도 트레이더스 점포를 추가로 연다.

