창간 80주년 경향신문

정용진 회장, 설 앞두고 트레이더스 구월점 찾아…매장 안전과 품질관리 당부

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

정용진 신세계그룹 회장이 지난 9일 트레이더스 인천 구월점을 찾아 "고객들이 많이 찾는 명절 기간이니만큼 매장 안전과 품질 관리에 더욱 힘써달라"고 당부했다고 신세계가 10일 전했다.

지난해 9월 운영을 시작한 구월점은 전국 트레이더스 매장 중 최대 규모로, 하남점에 이어 전국에서 두 번째로 매출이 많은 점포다.

신세계그룹은 올해 말 의정부에도 트레이더스 점포를 추가로 연다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

정용진 회장, 설 앞두고 트레이더스 구월점 찾아…매장 안전과 품질관리 당부

입력 2026.02.10 20:44

  • 이성희 기자

  • 기사를 재생 중이에요

정용진 신세계그룹 회장이 지난 9일 인천 트레이더스 구월점을 찾아 축산 매장에서 상품을 살펴보고 있다. 신세계 제공

정용진 신세계그룹 회장이 지난 9일 인천 트레이더스 구월점을 찾아 축산 매장에서 상품을 살펴보고 있다. 신세계 제공

정용진 신세계그룹 회장이 지난 9일 트레이더스 인천 구월점을 찾아 “고객들이 많이 찾는 명절 기간이니만큼 매장 안전과 품질 관리에 더욱 힘써달라”고 당부했다고 신세계가 10일 전했다. 정 회장은 식료품 판매대에 고객들이 몰려 있는 것을 보면서 직원들에게 “작은 사고도 나지 않도록 신경 써야 한다”며 “명절을 앞두고 안전한 매장에서 믿고 살 수 있는 좋은 상품들을 제공한다면 점포 이미지가 한층 좋아질 것”이라고 말했다. 그는 인사를 건네는 고객들에게는 “자주 오세요”라고 말했다.

정 회장의 구월점 방문은 지난달 스타필드 마켓 죽전점과 스타필드 빌리지 운정을 찾은 데 이은 올해 3번째 현장 경영이다.

트레이더스는 2010년 신세계그룹이 경기 용인 구성점을 시작으로 문 연 토종 창고형 할인점이다. 지난해 3분기 총 매출이 1조4억원을 기록해 사상 처음으로 분기 매출 1조원을 넘겼다.

지난해 9월 운영을 시작한 구월점은 전국 트레이더스 매장 중 최대 규모(직영·입점 매장 합계 약 1만5437㎡)로, 하남점에 이어 전국에서 두 번째로 매출이 많은 점포다. 신세계그룹은 올해 말 의정부에도 트레이더스 점포를 추가로 연다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글