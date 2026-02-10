창간 80주년 경향신문

나이 어릴수록 ‘해외시장 투자’…종잣돈 적을수록 ‘공격적 투자’

경향신문

본문 요약

나이가 어릴수록 국내보다는 해외 금융상품에 더 많이 투자하며, 종잣돈이 적은 소액 투자자일수록 해외 레버리지·인버스 상품 등 공격적 투자를 더 많이 한다는 연구 결과가 나왔다.

2020년 기준 보유자산 500만원 미만 투자자의 해외 레버리지 상장지수 상품 보유 비율은 35.4%에 달했다.

주가가 떨어질수록 수익을 얻는 해외 인버스 상품의 경우 500만~1000만원 구간 투자자의 보유 비율이 12.9%로 가장 높았다.

나이 어릴수록 ‘해외시장 투자’…종잣돈 적을수록 ‘공격적 투자’

입력 2026.02.10 20:48

수정 2026.02.10 20:49

  • 김상범 기자

자본시장연구원, 10만명 분석

나이가 어릴수록 국내보다는 해외 금융상품에 더 많이 투자하며, 종잣돈이 적은 소액 투자자일수록 해외 레버리지·인버스 상품 등 공격적 투자를 더 많이 한다는 연구 결과가 나왔다.

자본시장연구원 강소현·김민기 연구원은 국내 대형 증권사의 2020~2022년 개인투자자 약 10만명의 계좌별 보유·거래 자료를 활용한 ‘개인투자자의 해외투자 특징 및 성과 분석’ 보고서를 9일 발간했다.

해외시장 투자에 가장 많이 참여하는 연령대는 20대(25%)였다. 30대(23%), 40대(15%), 50대(10%) 등이 뒤를 이었다. 여성(14%)보다는 남성(17%)의 해외투자 비중이 높았다. 반면 20대의 국내 주식 수 비중은 72.6%였지만, 60대는 90.9%에 달했다.

20대의 일평균 보유금액은 평균 3492만원으로 가장 적었으나 보유금액의 60%는 해외 상장지수 상품이었다. 30대도 해외 상장지수 상품 비중이 45.5%로 절반에 가까웠다.

반면 50~60대는 보유금액이 5000만~6000만원으로 많았지만 해외 상장지수 상품에 투자한 비중은 각각 16.7%, 12.8%였다.

특히 보유자산이 적을수록 해외 레버리지 상품을 많이 활용했다. 2020년 기준 보유자산 500만원 미만 투자자의 해외 레버리지 상장지수 상품 보유 비율은 35.4%에 달했다. 2021~2022년은 20.3%로 다소 떨어졌다. 주가가 떨어질수록 수익을 얻는 해외 인버스 상품의 경우 500만~1000만원 구간 투자자의 보유 비율이 12.9%로 가장 높았다.

반면 국내 레버리지·인버스 투자는 고액 자산가가 주도했다. 보고서는 “국내시장 투자자의 경우 중장년층과 중대형 자산군을 중심으로 인버스·레버리지 상품을 지수 하락 및 반등에 대응하는 단기 수단으로 활용하는 경향이 두드러진다”고 분석했다.

500만원 이하 투자자의 하루 평균 거래빈도는 0.48회, 3억원 초과 투자자는 2.83회로 고액 투자자가 더 자주 거래하는 것으로 나타났다.

20대는 거래 빈도가 낮지만 회전율(투자금 대비 거래금액)이 높았다. 주로 해외주식과 해외 상장지수 상품을 중심으로 거래가 이뤄졌다.

