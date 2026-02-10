14·18일 보험 IT 시스템 개편…“여행자보험 등 미리 가입을”

여행자보험 등에 가입하려는 이들은 오는 설 연휴 시작 전 가입해야 불편을 덜 것으로 전망된다.

신용정보원 측은 "개편 시간 동안은 일부 보험 가입이 원활하지 않을 수 있다"며 "설 연휴 첫날과 마지막 날 보험 가입이 필요하다면 미리 가입을 권한다"고 밝혔다.

명절 연휴에 인접해 가입 수요가 많은 여행자보험은 시스템 개편 중에도 가입은 가능하지만 기존에 가입한 실비 보장보험을 조회할 수 없어 중복 여부를 확인하기 힘들 수 있다.