경향신문

신고만 40건, 바쁘다 바빠 ‘파출소의 하루’

경향신문

본문 요약

서울 강북구 수유3파출소에는 하루 평균 40건의 신고가 들어온다.

사소해 보이는 신고일지라도 도움이 필요한 누군가가 있을 수 있기에 경찰들은 무조건 현장으로 출동해 상황을 확인한다.

수유 먹자골목에서는 주취폭력, 데이트폭력 등 신고가 쏟아진다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

신고만 40건, 바쁘다 바빠 ‘파출소의 하루’

입력 2026.02.10 21:10

수정 2026.02.10 21:11

  • 전지현 기자

EBS1 ‘PD로그’

서울 강북구 수유3파출소에는 하루 평균 40건의 신고가 들어온다. 지하철역과 전통시장, 먹자골목 등에 사람이 많은 만큼 사건·사고도 끊이지 않는다. 11일 EBS 1TV <PD로그>는 7년 차 전창록 경사와 함께 파출소의 일과를 따라간다.

오전 8시부터 술 취한 사람의 폭행 사건으로 파출소는 왁자지껄하다. “집 앞 소주병 6개를 찾아달라”거나, 택시도 아닌데 “순찰차를 태워달라”는 등 황당한 민원도 있다. 사소해 보이는 신고일지라도 도움이 필요한 누군가가 있을 수 있기에 경찰들은 무조건 현장으로 출동해 상황을 확인한다.

밤이 되면 아수라장이 시작된다. 수유 먹자골목에서는 주취폭력, 데이트폭력 등 신고가 쏟아진다. 영하 13도 새벽 거리에 쓰러진 취객 보호, 긴급 신고 출동 등으로 시간은 쏜살같이 지나간다. 교통경찰은 음주운전 단속에 나선다. “걸리는 차가 없을 때 오히려 기분이 좋다”는 말에서는 안전을 최우선으로 두는 이들의 진심이 느껴진다. PD는 “경찰관이 누구보다 가까이에 있었던 사람이라는 걸 느꼈다”고 한다. 오후 10시45분 방송.

