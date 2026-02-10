쇼트트랙 혼성계주 결선행 실패…미끄러진 ‘금메달 꿈’

2번 주자 김길리 역전 스퍼트 중

선두 미국 주자 쓰러지면서 충돌

4년 전 베이징에서의 불운 반복

결승서 이탈리아가 금메달 차지

쇼트트랙이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 최악의 출발을 했다. 첫 종목인 혼성계주 준결승에서 앞서 넘어진 상대 선수를 피하지 못하고 걸려 넘어져 결선 진출에 실패했다.



쇼트트랙 대표팀은 10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 혼성계주 2000ｍ 준결승 2조에서 캐나다, 벨기에에 이어 3위로 결승선을 통과했다. 레이스 중 1위로 달리던 미국 선수가 넘어지는 변수에 레이스가 요동쳤다. 최민정, 김길리, 황대헌, 임종언 등 남녀 에이스가 모두 출격한 한국에 최악의 결과로 이어졌다.



1번 주자 최민정이 3위로 임무를 마친 뒤 2번 주자 김길리가 스퍼트를 올렸다. 가장 앞서 달리던 미국 주자 커린 스토더드가 코너를 돌다 균형을 잃고 쓰러졌고, 2위였던 캐나다는 잘 피해 앞으로 나갔지만 바로 뒤에서 3위로 달리던 김길리는 미끄러져 코스를 이탈하는 미국 주자에게 진로상 그대로 부딪혔다. 김길리가 넘어지자 최민정이 급하게 손을 뻗어 배턴 터치한 뒤 달렸고, 이어 황대헌과 임종언이 마지막까지 레이스를 벌였지만 결국 3위로 결승선을 통과했다.



한국 선수단은 이 상황을 두고 경기 후 심판진에게 항의했지만 결과는 바뀌지 않았다. 김길리가 넘어질 당시, 1·2위가 아닌 3위라 결과에 영향을 미치지 않았다는 판단이 작용한 것으로 보인다.



메달 결정전인 파이널A 진출에 실패한 한국은 이미 맥이 빠져 미국·네덜란드·프랑스와 치른 파이널B에서도 네덜란드에 밀려 2위에 그쳤다. 파이널A에서 금메달은 이탈리아가 차지했고, 한국과 같이 준결승을 치러 통과한 캐나다와 벨기에가 은메달과 동메달을 가져갔다.



올림픽 쇼트트랙에는 총 9개의 금메달이 걸려 있다. 한국은 첫 종목 혼성계주부터 강력한 메달 후보로 꼽혔다. 이 종목이 처음 정식 채택된 2022 베이징 올림픽에서도 한국은 준준결승에서 박장혁이 넘어져 조기 탈락했다.



최민정은 “우리가 2위 주자였다면 구제될 수 있었을 것”이라고 아쉬워하면서도 “종목 특성상 일어날 수밖에 없는 상황이다. 다음 종목에는 좋은 일이 있을 거다. 더 잘해보겠다”고 말했다.

