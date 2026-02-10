또 넘어진 ‘쇼트트랙’ 최민정 “운이 좋지 않았을 뿐, 더 잘해내자고 다짐했다”

혼성 계주, 코스 이탈 미국 선수 못 피해 최 “4년 전 베이징 올림픽처럼” 반등 다짐

“첫 목표를 달성하지 못했지만, 베이징 대회에서도 어려운 상황을 잘 이겨냈으니까요.”

세계 최강 한국 쇼트트랙 선수들이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 첫 메달 종목에서 고개를 숙였다. 내심 금메달까지 기대한 혼성 계주에서 앞서 넘어진 상대 선수를 김길리(성남시청)가 피하지 못하고 걸려 넘어지며 결선 진출에 실패했다.

남녀 혼성 계주 대표는 10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 대회 쇼트트랙 혼성 계주 준결승 2조에서 캐나다, 벨기에에 이어 세 번째로 결승선에 들어왔다. 두 번째 주자 레이스에서 선두 미국 선수가 넘어지는 변수에 레이스가 요동쳤다. 이 장면이 한국에겐 최악의 시나리오였다.

1번 주자 최민정(성남시청)이 3위로 임무를 마친 뒤 2번 주자인 김길리가 스퍼트를 올리며 2위로 올라서면서 선두 캐나다를 위협했다. 김길리가 벨기에와 2위를 다투던 타이밍에 선두로 달리던 미국 주자가 급작스럽게 균형을 잃고 쓰러졌고, 이게 한국에는 불리하게 작용했다.

미국 선수가 코스를 이탈하는 상황을 뒤따르던 김길리가 피하지 못하면서 충돌했다. 김길리가 넘어진 상황에서 최민정이 급하게 바통을 이어받았다. 뒤이어 황대헌(강원도청), 임종언(고양시청)이 마지막까지 레이스를 벌였지만 3위로 결승선을 통과했다. 한국 선수단이 이 상황을 두고 심판진에게 항의했지만 결과는 바뀌지 않았다. 대표팀은 미국, 네덜란드, 프랑스와 치른 결승 B조에서도 2위에 그쳤다.

최민정은 경기 뒤 믹스트존에서 취재진과 만나 “이런 상황이 결국 쇼트트랙이 변수가 많다는 이유 아니겠나. 종목 특성상 일아날 수밖에 없는 상황”이라며 “오늘 운이 좋지 않았는데 다음에는 좋은 일이 있을 것이다. 이제 첫 종목이 끝났다. 다음 종목은 조금 더 잘해보겠다”고 말했다.

믹스트존에 나선 여자 최민정, 남자 황대헌, 신동민(고려대)은 개인전 예선을 무난하게 통과하도고 침울한 표정을 지우지 못했다. 최민정은 “만약 우리가 두 번째 주자였으면 구제돼 (결승에)어드밴스를 받을 수 있었을 것”이라며 아쉬움을 곱씹었다.

미국 선수와 충돌하며 적지 않은 충격을 받았을 것으로 보이는 김길리에 대해서는 “다음 경기가 있어 자세히 들지는 못했는데 다행히 큰 이상이 없다고 한다”고 밝혔다.

최민정과 황대헌은 4년 전 베이징 대회에서도 첫 메달 도전 종목인 혼성 계주에서 준준결승에서도 탈락한 기억을 잊지 않았다. 두 바퀴를 남기고 박장혁이 넘어지며 메달권을 벗어났다. 그러나 대표팀은 금메달 2개, 은메달 3개라는 호성적을 내며 쇼트트랙 종목 종합 1위로 대회를 마쳤다. 최민정은 “사실 첫 종목에서 좋은 흐름을 갖고 오는게 목표였는데 그러지 못했다”며 “저랑 대헌이는 베이징 대회에서도 어려운 상황을 잘 극복했다. 경기 뒤 선수들끼리 어려운 만큼 더 잘 해내자고 서로 다짐했다”고 각오를 다졌다.