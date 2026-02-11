상대 선수와 충돌 김길리 큰 부상 피했다…“남은 경기 출전 문제 없어”

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 쇼트트랙 첫 메달 레이스에서 넘어진 상대 선수와 충돌한 김길리(성남시청)가 다행히 큰 부상은 피했다.

쇼트트랙 대표팀 관계자는 10일 연합뉴스를 통해 “김길리가 경기 직후 통증을 호소했으나 남은 경기를 치르는 데 큰 문제는 없는 상태”라고 전했다. 김길리는 앞서 달리던 미국의 커린 스토더드가 미끄러지며 넘어지며 코스를 이탈하는 상황에서 스토더드를 피하지 못했다. 김길리는 상대 선수와 엉키며 넘어졌다. 공중에 몸이 떴다가 떨어지며 강한 충격도 받은 듯 보였다.

손이 조금 부었고, 오른팔쪽도 조금 까졌다. 김길리는 통증으로 다음 경기인 파이널B에 출전하지 못했다. 그 자리는 노도희(화성시청)가 채웠다. 그러나 이후 경기 일정을 소화하는데는 문제가 없는 것으로 알려졌다.

최민정은 경기 뒤 믹스트존에서 취재진과 만나 “이런 상황이 결국 쇼트트랙이 변수가 많다는 이유 아니겠나. 종목 특성상 일아날 수밖에 없는 상황”이라며 “오늘 운이 좋지 않았는데 다음에는 좋은 일이 있을 것이다. 이제 첫 종목이 끝났다. 다음 종목은 조금 더 잘해보겠다”고 말했다.

김길리의 몸상태에 대해서는 “다음 경기가 있어 자세히 들지는 못했는데 다행히 큰 이상이 없다고 한다”고 밝혔다.

한편 한국은 이 상황에 대해 준결승 직후 미국의 페널티에 따른 어드밴스 적용을 주장하며 소청 절차를 밟았으나 판정은 번복되지 않았다. 대표팀 관계자는 “국제빙상경기연맹(ISU) 규정상 어드밴스를 받기 위해서는 충돌 당시 (결승 진출에 해당하는) 1, 2위로 달리고 있어야 한다”며 “당시 우리는 3위였기 때문에 규정이 명확했고, ISU의 판정을 인정할 수밖에 없었다”고 설명했다.

아울러 “김길리가 넘어진 상황은 불가항력적인 사고였다”며 “아쉽지만, 대표팀 분위기를 잘 정비해 다음 레이스에서는 꼭 메달을 따내겠다”고 덧붙였다.