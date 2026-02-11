창간 80주년 경향신문

트럼프 “이란 핵 협상 타결 못 하면 매우 강력한 조치”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국과 이란이 약 8개월 만에 핵 협상을 재개한 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 10일 "협상을 타결하지 못할 경우 지난번과 같은 매우 강력한 조치를 취할 수밖에 없다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이러한 군사적 압박으로 인해 이란이 "협상을 매우 간절히 원하고 있다"면서 이전 협상 때보다 훨씬 진지한 태도로 임하고 있다고 주장했다.

그는 지난해 6월 미국의 이란 핵시설 공격을 언급하며 "당시에는 내가 실제로 행동에 나설 것이라고 믿지 않았다. 그들은 지나치게 자신하고 있었다"고 말한 뒤, 이번 협상은 "매우 다를 것"이라고 강조했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

트럼프 “이란 핵 협상 타결 못 하면 매우 강력한 조치”

입력 2026.02.11 07:15

  • 박은경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

호르무즈 해협과 이란을 표시한 지도 앞에 도널드 트럼프 미국 대통령의 3D 프린팅 미니어처가 놓여 있다. 로이터연합뉴스

호르무즈 해협과 이란을 표시한 지도 앞에 도널드 트럼프 미국 대통령의 3D 프린팅 미니어처가 놓여 있다. 로이터연합뉴스

미국과 이란이 약 8개월 만에 핵 협상을 재개한 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 10일(현지시간) “협상을 타결하지 못할 경우 지난번과 같은 매우 강력한 조치를 취할 수밖에 없다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 미국 온라인 매체 액시오스와의 인터뷰에서 다음 주 미국과 이란 간 2차 핵 협상이 열릴 것으로 예상된다며 이같이 말했다. 그는 “이미 한 함대가 해당 지역으로 이동 중이며, 또 다른 함대가 추가로 투입될 수도 있다”면서 항공모함 전단을 추가로 파견하는 방안에 대해서도 “검토하고 있다”고 덧붙였다.

앞서 중동 지역에 에이브러햄 링컨 항공모함 전단을 전개한 데 이어 이란 주변에 군사 자산 배치를 더욱 강화할 가능성을 시사한 발언으로 해석된다.

트럼프 대통령은 이러한 군사적 압박으로 인해 이란이 “협상을 매우 간절히 원하고 있다”면서 이전 협상 때보다 훨씬 진지한 태도로 임하고 있다고 주장했다. 그는 지난해 6월 미국의 이란 핵시설 공격을 언급하며 “당시에는 내가 실제로 행동에 나설 것이라고 믿지 않았다. 그들은 지나치게 자신하고 있었다”고 말한 뒤, 이번 협상은 “매우 다를 것”이라고 강조했다.

다만 트럼프 대통령은 “우리는 이란과 훌륭한 합의를 이룰 수 있다”며 외교적 해결 가능성도 열어두었다.

이란, 핵협상 국면서 야권 인사 대거 체포···내부 통제·강경파 건재 과시

이란 정권이 정부에 비판적인 개혁파 인사들을 대거 체포하고 나섰다. 지난달 이란 반정부 시위 유혈 진압으로 수천명이 숨지면서 이란 정권에 대한 비판의 목소리가 개혁파 내부에서도 커지자 정권이 내부 단속을 강화하는 동시에 미국과 핵 협상 국면에서 정권의 건재함을 강조하려는 의도로 풀이된다. 9일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 이란 개혁파 정당의 연합인...

https://www.khan.co.kr/article/202602101724011#ENT

미·이란, 8개월 만에 핵협상 재개…‘우라늄 갈등’ 여전

미국과 이란이 지난 6일(현지시간) 오만의 수도 무스카트에서 8개월 만에 핵 협상을 재개했다. 도널드 트럼프 대통령이 “좋은 대화”라고 평가하고, 이란도 “좋은 출발”이라고 언급하며 다음 회담을 예고했지만 이란이 미국의 핵심 요구 사항인 우라늄 농축 중단을 거부할 뜻을 거듭 밝히면서 향후 회담에 난항이 예상된다. 아바스 아라그치 이란 외교장관은 7일 ...

https://www.khan.co.kr/article/202602082107015

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글