트럼프 “이란 핵 협상 타결 못 하면 매우 강력한 조치”

미국과 이란이 약 8개월 만에 핵 협상을 재개한 가운데, 도널드 트럼프 미국 대통령은 10일(현지시간) “협상을 타결하지 못할 경우 지난번과 같은 매우 강력한 조치를 취할 수밖에 없다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 미국 온라인 매체 액시오스와의 인터뷰에서 다음 주 미국과 이란 간 2차 핵 협상이 열릴 것으로 예상된다며 이같이 말했다. 그는 “이미 한 함대가 해당 지역으로 이동 중이며, 또 다른 함대가 추가로 투입될 수도 있다”면서 항공모함 전단을 추가로 파견하는 방안에 대해서도 “검토하고 있다”고 덧붙였다.

앞서 중동 지역에 에이브러햄 링컨 항공모함 전단을 전개한 데 이어 이란 주변에 군사 자산 배치를 더욱 강화할 가능성을 시사한 발언으로 해석된다.

트럼프 대통령은 이러한 군사적 압박으로 인해 이란이 “협상을 매우 간절히 원하고 있다”면서 이전 협상 때보다 훨씬 진지한 태도로 임하고 있다고 주장했다. 그는 지난해 6월 미국의 이란 핵시설 공격을 언급하며 “당시에는 내가 실제로 행동에 나설 것이라고 믿지 않았다. 그들은 지나치게 자신하고 있었다”고 말한 뒤, 이번 협상은 “매우 다를 것”이라고 강조했다.

다만 트럼프 대통령은 “우리는 이란과 훌륭한 합의를 이룰 수 있다”며 외교적 해결 가능성도 열어두었다.