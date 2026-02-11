전국 흐리다 오후 맑아져…미세먼지 ‘나쁨’

수요일인 11일 전국이 대체로 흐리다가 늦은 오후부터 차차 맑아지겠다. 이날 오전까지 서쪽 지역을 중심으로 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠다.

오전까지 제주에 비나 눈이 내릴 것으로 예보됐다. 예상 강수량은 제주 1㎜ 안팎, 예상 적설량은 제주 산지 1㎝ 안팎이다. 오전까지 수도권, 낮까지 강원 내륙·산지, 충청권, 경북 서부 내륙, 전라권, 경남 서부 내륙에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이나 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.

낮 기온은 4∼12도로 비교적 포근하겠다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 1.7도, 인천 0.7도, 수원 0.9도, 춘천 -3.1도, 강릉 4.3도, 청주 2.3도, 대전 2.1도, 전주 2.2도, 광주 2.5도, 제주 7.6도, 대구 4.3도, 부산 4.8도, 울산 4.5도, 창원 4.0도 등이다.

오전까지 인천·경기도와 충청권, 전라권에 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가, 그 밖의 내륙엔 가시거리 1km 미만의 안개가 낄 것으로 예상된다. 인천공항과 김포공항, 무안공항의 경우 짙은 안개로 인해 항공기 운항에 차질이 있을 수 있겠다.

미세먼지는 수도권·강원 영서·충청권·광주·전북·대구·경북에서 ‘나쁨’, 그 밖의 권역은 ‘보통’으로 예상된다. 전남·부산·울산·경남은 저녁부터 ‘나쁨’ 수준이 되겠다.