창간 80주년 경향신문

지난해 500대 기업 일자리 6700개 줄었다···올리브영·SK하이닉스는 2000명 넘게 증가

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

지난해 국내 500대 기업의 일자리가 6700개 이상 줄어든 것으로 나타났다.

고용이 증가한 기업은 222개사였고, 이 중 74.3%는 100명 미만의 증가 폭을 기록했다.

고용을 가장 많이 늘린 기업은 CJ올리브영으로 2518명 증가했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

지난해 500대 기업 일자리 6700개 줄었다···올리브영·SK하이닉스는 2000명 넘게 증가

입력 2026.02.11 07:36

수정 2026.02.11 08:14

펼치기/접기
  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난해 8월3일 서울 강남구 테헤란로가 비교적 한산한 모습을 보이고 있다. 연합뉴스

지난해 8월3일 서울 강남구 테헤란로가 비교적 한산한 모습을 보이고 있다. 연합뉴스

지난해 국내 500대 기업의 일자리가 6700개 이상 줄어든 것으로 나타났다. 다만 K-뷰티의 수혜를 입은 CJ올리브영과 반도체 특수를 누린 SK하이닉스는 2000명 이상 일자리가 늘었다.

기업데이터연구소 CEO스코어는 11일 매출액 기준 500대 기업 중 분할·합병 등이 있는 기업을 제외한 476개 기업을 대상으로 국민연금 가입자 기준 고용 현황을 조사한 결과를 공개했다.

지난해 12월 기준 이들 기업의 전체 고용 인원은 162만5526명으로 전년대비 6729명 줄었다. 고용이 증가한 기업은 222개사(46.6%)였고, 이 중 74.3%(165개사)는 100명 미만의 증가 폭을 기록했다. 고용이 감소한 기업은 249개사(52.3%)였다.

고용을 가장 많이 늘린 기업은 CJ올리브영으로 2518명(21.1%) 증가했다. K-뷰티 시장 성장에 따른 점포 확대 등의 영향으로 풀이된다. 2위는 2188명을 늘린 SK하이닉스였다. 반도체 경기 회복과 수요 증가로 연구개발(R&D) 및 제조 인력을 크게 늘렸다.

한국철도공사(1942명, 8.3%), 삼구INC(1266명, 10.5%), 쿠팡(1096명, 9.8%) 등도 1000명 이상 일자리를 늘렸다.

가장 큰 폭으로 고용자수가 줄어든 기업은 LG전자로 전년대비 1687명(-4.7%) 줄었다. 이어 이마트(1340명, -5.7%), 홈플러스(1340명, -6.9%), LG디스플레이(1247명, -4.9%), 롯데쇼핑(1170명, -6.1%), 현대자동차(1073명, -1.5%) 등이었다.

10대 그룹만 놓고 보면 SK(773명, 1.1%), 한화(370명, 1.1%), 한진(128명, 0.6%) 외에 모두 고용을 줄였다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글