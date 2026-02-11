창간 80주년 경향신문

‘코스피 5000’ 시대 개막에 ETF에 뭉칫돈 ‘쑥’···순자산 354조원

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

국내 증시가 연일 오름세를 보이면서 상장지수펀드 순자산도 355조원에 육박한 것으로 나타났다.

ETF 순자산 증가에 가장 많이 기여한 종목은 코스닥150지수 추종 상품과 반도체였다.

KODEX코스닥150, KODEX 코스닥150 레버리지, TIGER코스닥150 등이 순자산 증가 순위 1, 4, 6위를 기록했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘코스피 5000’ 시대 개막에 ETF에 뭉칫돈 ‘쑥’···순자산 354조원

입력 2026.02.11 07:50

  • 김세훈 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등 종가가 표시돼있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 208.90포인트(4.10%) 오른 5298.04, 코스닥은 전 거래일 대비 46.78포인트(4.33%)상승한 1127.55로 장을 마쳤다. 성동훈 기자

지난 9일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 코스피 등 종가가 표시돼있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 208.90포인트(4.10%) 오른 5298.04, 코스닥은 전 거래일 대비 46.78포인트(4.33%)상승한 1127.55로 장을 마쳤다. 성동훈 기자

국내 증시가 연일 오름세를 보이면서 상장지수펀드(ETF) 순자산도 355조원에 육박한 것으로 나타났다.

11일 금융투자협회 등에 따르면 국내 증시에 상장된 ETF의 순자산 총액은 9일 기준 354조7392억원으로 나타났다. 지난달 5일 사상 처음으로 300조원을 돌파하고 약 한 달 만에 50조원 넘게 늘어난 것이다.

국내 ETF 시장은 지난 2002년 10월 코스피200 지수를 토대로 한 상품 4종을 내놓으면서 첫발을 뗐다. 21년 만인 지난 2023년 6월 순자산 100조원을 넘겼다. 이어 지난해 6월에 순자산 200조원을 돌파했고 약 7개월 만에 300조원 선도 넘어섰다.

이는 지난 1년간 반도체 업계 등을 위주로 ‘불장’이 계속된 영향으로 보인다. ETF 순자산 증가에 가장 많이 기여한 종목은 코스닥150지수 추종 상품과 반도체였다.

KODEX코스닥150(4조7519억원), KODEX 코스닥150 레버리지(2조1280억원), TIGER코스닥150(1조4687억원) 등이 순자산 증가 순위 1, 4, 6위를 기록했다. ‘TIGER 반도체 TOP 10’(2조4116억원)과 ‘KODEX AI 반도체’(1조3228억원), ‘KODEX 반도체’(1조1714억원)가 각각 3위, 7위, 8위 등을 기록했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글