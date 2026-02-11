‘코스피 5000’ 시대 개막에 ETF에 뭉칫돈 ‘쑥’···순자산 354조원

국내 증시가 연일 오름세를 보이면서 상장지수펀드(ETF) 순자산도 355조원에 육박한 것으로 나타났다.

11일 금융투자협회 등에 따르면 국내 증시에 상장된 ETF의 순자산 총액은 9일 기준 354조7392억원으로 나타났다. 지난달 5일 사상 처음으로 300조원을 돌파하고 약 한 달 만에 50조원 넘게 늘어난 것이다.

국내 ETF 시장은 지난 2002년 10월 코스피200 지수를 토대로 한 상품 4종을 내놓으면서 첫발을 뗐다. 21년 만인 지난 2023년 6월 순자산 100조원을 넘겼다. 이어 지난해 6월에 순자산 200조원을 돌파했고 약 7개월 만에 300조원 선도 넘어섰다.

이는 지난 1년간 반도체 업계 등을 위주로 ‘불장’이 계속된 영향으로 보인다. ETF 순자산 증가에 가장 많이 기여한 종목은 코스닥150지수 추종 상품과 반도체였다.

KODEX코스닥150(4조7519억원), KODEX 코스닥150 레버리지(2조1280억원), TIGER코스닥150(1조4687억원) 등이 순자산 증가 순위 1, 4, 6위를 기록했다. ‘TIGER 반도체 TOP 10’(2조4116억원)과 ‘KODEX AI 반도체’(1조3228억원), ‘KODEX 반도체’(1조1714억원)가 각각 3위, 7위, 8위 등을 기록했다.