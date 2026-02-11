‘반칙이 없으면 구제도 없다’…한국 쇼트트랙, 냉혹한 ISU 규정에 또 울었다

한국 쇼트트랙 대표팀이 또 한 번 ‘규정의 벽’ 앞에서 발걸음을 멈췄다. 한국은 10일 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 혼성 2000m 계주 준결승 2조에서 3위로 결승선을 통과하며 결승 A 진출에 실패했고 결국 메달도 따지 못했다.

최민정, 김길리, 황대헌, 임종언이 출전한 한국은 출발 이후 3위로 레이스를 전개하며 미국과 캐나다를 추격했다. 레이스 중반, 선두를 달리던 미국의 커린 스토더드가 코너에서 균형을 잃고 넘어지면서 상황이 급변했다. 바로 뒤를 달리던 김길리는 피할 수 없는 상황에서 정면 충돌하며 함께 넘어졌고, 이후 레이스 흐름을 완전히 잃은 한국은 캐나다와 벨기에에 이어 3위에 머물렀다. 경기 직후 한국은 미국 선수의 낙상으로 인해 정상적인 주행이 방해됐다며 심판진에 어드밴스(advance)를 요청했지만, 판정은 바뀌지 않았다. 심판진은 해당 장면을 규정 위반이 아닌 ‘사고’로 판단했고, 그 결과 한국은 구제를 받지 못했다.

판정의 근거는 국제빙상경기연맹(ISU) 쇼트트랙 경기 규정에 있다. ISU 규정에서 어드밴스는 단순히 ‘피해를 입었다’는 이유만으로 부여되지 않는다. 다른 선수의 명확한 규정 위반, 즉 간섭(interference)이나 임페딩(impeding) 등으로 인해 정상적인 순위 경쟁이 방해됐을 경우에만 심판의 재량으로 주어질 수 있다.

ISU가 규정 위반으로 보는 행위는 고의적이거나 책임이 귀속되는 진로 방해, 밀기, 블로킹, 위험한 접촉 등이다. 반면, 레이스 도중 선수가 스스로 균형을 잃고 넘어지는 상황은 사고로 분류된다. 이로 인해 뒤따르던 선수가 피할 수 없는 충돌을 겪었다 하더라도, 앞선 선수에게 규정 위반이 없다고 판단되면 페널티는 부과되지 않으며, 어드밴스 역시 성립하지 않는다. 즉, 이번 경기에서 미국 선수의 낙상은 고의성이나 위험한 주행, 규정 위반으로 해석되지 않았다. 따라서 페널티도 없었고, 한국이 어드밴스를 주장할 수 있는 법적 근거 역시 사라졌다. 일각에서 제기된 ‘사고 당시 한국의 순위가 3위였기 때문에 어드밴스를 받지 못했다’는 해석은 규정에 부합하지 않는다. 어드밴스는 순위가 아니라 규정 위반 여부를 기준으로 판단되며, 피해를 입은 위치와는 직접적인 관련이 없기 때문이다.

ISU 쇼트트랙 판정에서 심판이 고려하는 기준은 사고의 규모나 불운의 정도가 아니다. 오직 상대 선수에게 규정 위반 행위가 있었는지, 그로 인해 정상적인 경기 진행이 방해됐는지 여부다. 우연한 사고까지 모두 판정으로 보상하기 시작하면, 경기의 공정성과 운영 원칙 자체가 흔들릴 수 있다는 것이 ISU 규정이 유지하는 기본 논리다. 다소 비합리적일지 몰라도 규정은 규정이니 따를 수밖에 없다.

한국은 분명 불운했다. 이 장면은 쇼트트랙이 변수가 너무 많아 실력 못지않게 운이 결정적으로 작용하는 종목임이 다시 한번 드러냈다. 물론 쇼트트랙은 박진감, 긴장감이 있어 롱트랙보다는 보는 재미가 있다 그러나 실력보다 운이 너무 큰 영향력을 미친다는 것도 부인할 수 없는 사실이다. 이는 쇼트트랙의 올림픽 퇴출을 주장하는 사람들의 최대 논리이기도 하다.

한국은 4년 전 베이징동계올림픽에서도 첫날 혼성계주에서 넘어지는 바람에 준결승 진출에 실패했다. 그러나 한국은 이후 금메달 2개, 은메달 3개를 따내 홈팀 중국(금 2, 은 1, 동 1)까지 제치며 쇼트트랙 최강국임을 입증했다. 이번에도 스타트는 불운했지만 한국 쇼트트랙은 다수 종목에서 강력한 우승 후보임은 분명하다.