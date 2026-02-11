경북 경산 2층 식당서 가스폭발 추정 화재···70대 사망

경북 경산시의 한 식당 건물에서 불이 나 70대 거주자가 숨졌다.

11일 경북소방본부 등에 따르면 전날 오전 0시 47분쯤 경산시 자인면의 2층짜리 식당에서 화재가 발생해 1시간여 만에 진화됐다.

불이 난 건물 2층에서는 70대 거주자가 숨진 채 발견됐다. 이 불로 주택이 전소됐고, 차량 2대와 인근 주택 유리 일부도 파손됐다.

경찰은 LPG 가스 폭발로 인해 불이 시작된 것으로 보고 정확한 화재 원인과 경위를 조사하고 있다.